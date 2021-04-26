廠商私自改造悠遊卡販售　戴錫欽批陳亭如：不提告「反而簽約」

▲台北市議員戴錫欽表示，有非法悠遊卡充斥市面，悠遊卡公司未對廠商提告，甚至還簽約。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員戴錫欽26日揭露，市面上流通的8000萬張悠遊卡中，竟暗藏「非法悠遊卡」，業者販售私自改造的造型悠遊卡，民眾若想退款恐怕求償無門，且悠遊卡公司並未對業者提告，反而還於今年簽約，質疑是助長侵權。對此，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，由於該業者沒有明示販售物為「悠遊卡公司授權」，難認定是否有違法，已與律師討論當中。

戴錫欽26日於台北市議會民政部門質詢時提及，市面上有業者販售私自改造的造型悠遊卡，但是悠遊卡公司對侵害公司及持卡民眾權益的不法情事，在未求償的情況下，竟是採取與對方於今年1月簽約，難道是想以合法掩護非法嗎？而悠遊卡公司不提告的理由，竟然是「若告輸，將會對於悠遊卡公司有很大的影響」，所以用商業談判方式與非法廠商簽約，代替提告。

▲台北市議員戴錫欽。（資料圖／記者湯興漢攝）

對此，悠遊卡公司董事長陳亭如回應，去年一整年都有蒐證，與律師事務所做處理，侵權很難認定，要由法院認定，不是由悠遊卡公司說了算，所以都有向律師事務所做相關評估，法律程序只是其中一種動作，若簽約了卻還在販售違法悠遊卡，一定會即刻做處理。

陳亭如提及，改造悠遊卡的動作並沒有違法，就如同名車改裝並收取改裝費用，該業者沒有明示販售物品為「悠遊卡公司授權」，很難認定是否有違反商標法，這點已與律師進行討論當中。

至於與業者簽約一事，陳亭如說，希望該業者未來發行造型悠遊卡時，能先跟悠遊卡公司取得授權，這樣可以收取授權費，民眾購買後也能獲得保障，是雙贏的結果，比起提告可能敗訴，將業者合法納管較務實。目前尚無接獲到民眾購買到私自改造的造型悠遊卡後想申請退款，但依照規定，若沒有悠遊卡公司的LOGO、客服電話，可以不提供退款。

陳亭如表示，倘若市面上有販售非悠遊卡公司授權的悠遊卡商品，疑似侵害悠遊卡公司權益，那一定會搜集相關資料，採取必要法律行動，並以公司最低風險、最大利益為考量，維護公司權益；若有簽約悠遊卡經銷商販售未經悠遊卡公司驗證的悠遊卡，皆會依法咎責，絕不寬貸。