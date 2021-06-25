北農15人確診！新北果菜市場已篩3626人　最新結果出爐

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

北農疫情持續延燒，為了加速防堵疫情擴散，指揮中心今日針對雙北果菜市場宣布七大防疫措施，農委會主委陳吉仲也參與了指揮中心記者會，並在記者會上公布，北農兩市場最新採檢結果，目前已有15人PCR採檢陽性確診。

陳吉仲表示，在6/20宣布所有員工及市場作業人員都需要進行廣篩，目前台北北農兩市場一共廣篩了5022人，其中PCR檢測共有15人呈陽性結果，目前採檢陽性的15人跟許多確診都出現在周遭的零批市場。

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▲北農零批場業者確診者定位圖 。（圖／指揮中心提供）

陳吉仲表示，新北果菜市場總共篩檢了3626人，所有人都是陰性，從6/24凌晨起，雙北果菜市場的員工、承銷人及作業人員都必須持有陰性證明才能進入試場。且將會要求工作人員進行健康監測，每天都要回報健康監測情形，力求將疫情控制住。

▲▼加強執行台北市場專案 。（圖／指揮中心提供）

有關北農群聚事件，陳時中說明，為協助地方，指揮中心成立專案小組，經過初步調查台北第一果菜批發市場及環南市場持續有確診個案，擔憂有偽陰性問題，盡速完成PCR檢測；第二、落實相關接觸者疫調；第三、針對相關攤商停止營業清消三天有停業的確診及周遭往來密切接觸者，盡速匡列並採檢隔離。

陳吉仲指出，擔心農產品都是從中南部運上來，2家果菜批發公司總經理已進行4個市場的全部盤點，所有運農產品司機跟司機的隨車人員共1570人，已透過疫情指揮中心請所有各縣市政府開設快篩站，讓司機跟隨車人員全部篩檢，下週二起要全部持陰性證明才能進市場。