新竹市殘劑施打現況曝！統一收攏到接種站　再通知已列冊對象



▲竹市府說，竹市的疫苗主要注射處為大型施打站，因此殘餘劑量都會收至特定施打站，並依名冊依序遞補注射。（示意圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午在記者會上說明最新決議，將依照優先類別施打，開放「每天最後一瓶」殘劑預約，同時「不限」對象，只要符合接種年齡，就可施底。新竹市府也回應，上午消息公布後還未收到公文，無法確認詳細操作細節，將等收到公文後遵照指示辦理

陳宗彥說明，希望注射站可先準備，因為無法臨時找人，若最後一瓶有預約到，可就備用名單去聯繫，同時會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記。此外，對於開放非現行優先接種類別的部分，會請接種人員在同意書上要駐計剩餘劑量的使用者，且在注射完畢後將接種資料上傳全國性預防接種系統。

新竹市府對此表示，目前市府仍採取「疫苗源頭控管」並對施打名單進行造冊，每日按時追蹤各施打站的疫苗殘餘劑量，在時效之內通知符合資格且在造冊上的對象，邀請至施打站或是到宅服務進行施打。

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市府說，原本做法就是將所有殘劑統一收攏至某特定施打站，並依現有長者名冊、類別人員名冊中依序遞補施打，而對於CDC上午公布開放30歲以上身分特定類別人員施打一事，則待正式公文收到後，再依指導細則進行辦理。

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