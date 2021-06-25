重症醫示警：大規模打疫苗「1關鍵點沒做到」　將進入下場戰役

▲接種新冠疫苗即使達到群體免疫，仍要觀察環境中的病毒是否已被消滅。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／黃軒醫師

《 這國家，開始準備好COVID19流感化了 》

我常常想：如果真的大家都COVID19達到「群體免疫」了，但COVID19 還在社區流行，大家怎麼辦？

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A.先說，我為什麼會有這樣的想法：COVID19流感化？

早上閱讀2篇文章，整理一下，嘗試回答上述問題

B.反覆感染（Reinfection）

反覆感染，是許多呼吸道病毒的一個顯著特徵，我們在一生中，都已經受到同一病毒種類，不知多少次的感染。確實，人類常見的呼吸道病毒（包括流感病毒，呼吸道合胞病毒RSV，鼻病毒和冠狀病毒）普遍一直存在，很大程度上是由於它們產生了，「反覆感染」的能力。

在那些已感染COVID19的患者中，大多數感染，無論其嚴重程度如何，均會誘導COVID19特異性抗體的產生。 但是隨著時間拉長，抗體濃度本身也會下降的，甚至不足以提供長期時間的「殺菌免疫力」，以防止再次感染。

隨著時間拉長：

1.消失的抗體

2.減弱中的免疫

3.病毒免疫逃脫

這些都會破壞或規避免疫系統功能，並允許隨後的COVID19再次感染。

C. 從全球大流行到地方性流行病？

如果我們免疫系統接受多次受到病毒反覆感染訓練，免疫系統必須要有能力長期保護身體。不然的話，就會有3個結局：

1.持續全球流行

2.死亡人數繼續增加

3.1＋2

所謂有能力是指：

1.我們給疫苗接種。

2.體內自己內生免疫記憶細胞，記得之前病毒的攻擊。

才真的有能力把COVID19 變化成地方性流行病。現在全球，正在大規模打疫苗，如果COVID19仍沒被消滅，就會進入下一場「地方性的戰疫」。

▲黃軒醫師說，新冠病毒符合「萬世留存」的病毒特質。（示意圖／記者李毓康攝）

D.地方性流行病

已經是地方性流行病的冠狀病毒，早已存在，共有4種：OC43，HKU1、229E和NL63

1.冠狀病毒感染

在自然感染後，同一「冠狀病毒株」，反覆會在1年內，可以受到再感染，這是非常常見的。

2.流感病毒感染

同樣的，同一「流感病毒株」，也可在不到2年的時間內，連續發生感染。

3.呼吸道合胞病毒感染

呼吸道合胞病毒（RSV），也是會在1年內再次受到感染。

這些呼吸道病毒（包括流感病毒，呼吸道合胞病毒RSV，鼻病毒和冠狀病毒），由於反覆一直在體內感染，才會一直普遍生存在人世間。不幸的COVID19病毒，很符合這樣「萬世留存」病毒的特質，一時不能殺光的病毒，依舊需要：

1.反覆感染的訓練，來壯大宿主的免疫力

2.也進化COVID19病毒自己的突變能力。

E. 刊登在刺胳針呼吸道醫學（Lancet Respiratory Medicine）期刊、研究人員使用全法國數據的結果 :

1.死亡率：

流感死亡率是5.8%，COVID19死亡率是16.9%（感染COVID19死亡率幾乎是流感近3倍）

2.需要加護病房治療：

感染COVID19病患，有16.3%需要加護病房治療，比流感患者的10.8%來得多。

3.住加護病房天數：

加護病房的平均天數也幾近是2倍之多，意即平均需要加護治療15天，流感病患則需8天。

無論是死亡率、需要加護病房治療、住加護病房天數都比流感高太多了。

也許是提醒大家：目前並沒有數據證實流感化後，病毒就會變弱了！

▲全球疫苗接種率攀升，新冠病毒屆時將變得流感化。（示意圖／環保局提供）

F.到達群體免疫了，但COVID19還在流行，我們怎麼辦？

隨著COVID19疫苗接種率在全球陸續攀升，預期這種病毒將變得流感化之際（我上述已經說明，COVID19病毒，是完全符合地方性流行的病毒，只要疫苗接種率，已經達成辟體免疫！）

新加坡這個國家，已經正針對如何在COVID19下，人民可以過著更正常的生活？起草了一份路線圖。預計到8月9日的新加坡國慶日左右，新加坡至少有2/3的人口完成2劑疫苗接種。

新加坡，在及時完成疫苗施打的里程碑後（達成全國群體免疫） :

1.每日只監控有多少重症？而不再是每日監控確診人數（因為已經是地方性的流行病毒）

2.確診者將獲准在家中康復，（就像流感病毒感染確診患者，不也是在家休息）減少對醫療體系壓力的擔憂。

3.篩檢COVID19目的：

a.不是匡列，隔離人民的工具（因為已經人人有群體免疫）。

b. 用來確保比賽項目、社交活動和海外旅遊能夠安全進行。

c.可再度出國旅行，至少是對那些也已控制病毒的國家，而篩檢和疫苗接種則將是免除隔離的基本要求。

本文經授權轉自：黃軒醫師