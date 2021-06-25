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周玉蔻爆週末又有疫苗到台灣　民進黨團：過多揣測易生變數

▲▼民進黨團25日上午召開「國際同聲支持，共同合作抗疫」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「國際同聲支持，共同合作抗疫」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇24日深夜在臉書表示，「快要週末了，期待有美好的事情會發生！」；資深媒體人周玉蔻25日上午加碼爆料，「又有疫苗週末到台灣」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政25日表示，能夠成事最重要，過多揣測、公開訊息，「總是會造成一些可能的變數」。

民進黨團25日上午召開「國際同聲支持，共同合作抗疫」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，日本稍早決定加贈台灣100萬劑AZ疫苗，不管是周玉蔻、王定宇的說法，民進黨團的立場還是一樣，為了防止有些國家從中作梗，這些疫苗還沒有上飛機之前，官方不會對外宣布，但是好消息、好的訊息一定會源源不絕的來。

羅致政指出，有關台灣自購疫苗，政府已經不斷重述，這些疫苗會有次序地陸續到來，全台灣也都有共同期待，希望這批疫苗能夠順利地陸續到來。

羅致政說，因為台灣國際特殊處境，再加上國際疫苗搶貨的情況，所以在疫苗還沒有運上飛機，甚至還沒有運抵台灣之前，政府都採取相對比較謹慎的態度，希望能夠成事最重要。

羅致政也說，「至於過多的揣測、公開訊息，總是會造成一些可能的變數」，整體都會照著政府的期待，希望這些疫苗有次序的進來，在疫苗到達台灣、甚至上飛機之前，政府不會對任何揣測、看法表示具體的意見。

對此，王定宇稍早也在臉書表示，週末第一件好事發生了，日本外務大臣茂木敏充今天上午表示，決定追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，到今天正好相隔3週。

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