「按摩店人體示範」狂被檢舉　警每天上門！闆娘曝真相：一切合法

▲原PO與員工示範器材，被誤以為是經營接客！（圖／翻攝桃園爆報）



網搜小組／劉維榛報導

「沒有接客，沒有群聚！」一名按摩店女老闆哀號，因疫情暫停營業，但今年有跟職訓局合作，時常需到店裡進行直播教學，無奈路過的民眾都以為原PO非法接客，照三餐檢舉，員警也三不五時到場關切，讓原PO備感無奈，只好喊話「不要再讓警察杯杯疲於奔命好嗎？我們都捨不得管區天天來問候！」

一名女網友在臉書《桃園爆報》表示，自己經營按摩店，但受三級警戒衝擊，目前沒有營業也無接客，一切都照法令走，但原PO與職訓局有合作，因此這段時間，原PO與員工仍會到店裡進行「直播教學」，不料卻引發民眾誤會。

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礙於線上教學必須使用床椅，以及器材示範，然而原PO無奈直呼，店面沒有鐵捲門也無法遮擋，因此教學過程完全透明化，儘管門口已貼公告說明，仍有民眾每天瘋狂檢舉。警察獲報後，每天也被迫到現場「關心」。

「我們沒有營業，沒有接客，沒有群聚，一切合法！」原PO直言，不想浪費社會資源，只好藉由社團向當地居民喊話，不要再讓警察杯杯疲於奔命好嗎？我們都捨不得管區天天來問候，真的太辛苦了。

▲門口有貼文說明原因，但根本沒用！（圖／翻攝桃園爆報）



文章曝光後，網友也無言直呼，「現在台灣自以為正義吃飽沒事幹的人真的很多，還有用空拍機檢舉樓上工人沒戴口罩的」、「感覺針對性檢舉」、「店家都沒生意還鬧」、「我們很多教會也是常常被檢舉啊，聽到鋼琴聲就起笑，我們是線上聚會啦」。

留言串中，另有熱心網友建議，「去買這種單向遮光的玻璃貼，白天時外面看不到裡面，室內光線也不妨礙」、「拿窗簾跟強力磁鐵對吸在玻璃門上」。