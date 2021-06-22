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社會 社會焦點 保障人權

保全蒐證違停遭持棒嗆烙人　告恐嚇因這句「方唐鏡名言」輸了

▲方唐鏡接種大陸疫苗！　57歲吳啟華比讚「揭副作用」：感覺良好。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳啟華在《九品芝麻官》飾演的方唐鏡，以「打我啊笨蛋」台詞大紅。（資料照／翻攝自YouTube）

記者劉昌松／台北報導

1名社區保全日前在工作時，發現有外來不明車輛違停社區大門，準備錄影蒐證時，車上2名男子下車，1人拿球棒，另1人嗆要烙人來，保全將過程都拍下來，提告恐嚇，但檢察官勘驗錄影畫面，發現保全在僵持過程中，竟然對2名被告說出電影角色方唐鏡的名言「打我啊」，絲毫沒有害怕，北檢22日將全案不起訴。

這名保全「方唐鏡」在台北市松山區某社區工作，職務範圍包括注意大門不要被阻擋壅塞，事發當天，黃姓和張姓男子開車要到附近吃飯，看到社區前面有空位，就直接停了下來，保全上前勸阻無效，直接錄影蒐證，此舉引起黃男和張男不滿。

2人先後下車，嗆聲說要找人來揍保全，其中1人還直接從車上拿出球棒走向保全，保全持續錄下整個過程後，報警聲稱遭陌生男子恐嚇，但案件進到台北地檢署後，檢察官勘驗錄影畫面，雖然黃男和張男的確有被指控的言行，但是這名保全也沒有因此退縮，反而像港片《九品芝麻官》中角色方唐鏡，一直在說「打我啊」，檢方因此認為全案與恐嚇罪構成要件「心生畏懼」不符，予不起訴。

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