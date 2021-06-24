衣索比亞市場遭「炸彈空襲」　傳超過80平民死亡

▲衣索比亞市場遭「炸彈空襲」，一名婦女被送醫救治。（圖／路透社）

中央社訊



根據醫護人員說法，衣索比亞泰格瑞省（Tigray）多哥加鎮（Togoga）一處繁忙的市場22日遭遇空襲，可能有超過80 人死亡。

此前當地居民曾說，近幾天泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）的北方又發生新戰鬥。

路透社一名醫護人員引述目擊者和第一線救難人員，證實至少有43人死亡。但美聯社引述的醫師指出，現場工作人員回報有「超過80名平民死亡」。

衣索比亞軍方發言人阿達尼（Getnet Adane）未證實也未否認22日的空襲事件。他說空襲是常見軍事戰術，政府部隊不會鎖定平民。

根據一名婦女，炸彈在22日下午1時左右擊中當地市場，這名婦女的丈夫和2歲女兒都受了傷。

她23日告訴路透社：「我們沒看到飛機，但我們有聽到。爆炸當下每個人都跑出去，一段時間後我們回頭，試圖扶起傷者。」

這名婦女還說，事發當下市場內聚集了許多家庭，她沒看到這個區域內有任何武裝部隊，後來有「很多、很多」人都死了。

路透社無法獨立驗證她的說法。這名婦女與其他消息人士因為害怕被報復，都要求不具名。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）的發言人，還有政府在泰格瑞省的任務小組負責人，都未回覆記者的評論請求。