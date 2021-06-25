果汁百百種！你最愛喝哪一種？

圖、文／品牌提供

防疫宅在家，也需要一些消暑法寶，根據2021年市調公司（創市際）針對台灣人飲用果汁的喜好調查，受訪者高達9成以上一個月內皆有購買過，發現果汁不僅十分受大家歡迎，而且還可療癒緊繃的心靈，其中又以酸酸甜甜的柳橙汁榮登最夯no.1果汁。調查中也顯示，多數的民眾習慣在便利超商購買果汁，除了便利性以外，從中也發現了有趣的現象，男性喜愛果汁的程度比女性更勝一籌。炎炎暑假即將來臨，藉由宅家防疫的創意果汁迸出新滋味，好好放鬆一夏，享受親子時光的同時，也能享用消暑解渴的沁涼特調！



通路百百種 你是哪一種？

速食店、咖啡廳、超商、百貨公司都可以看到果汁的身影，不過台灣人最常購買的地方莫過於便利超商、手搖杯店和超市，將近八成五的受訪者表示經常在超商購買果汁，就近隨時來一杯，真的是得了方便省了荷包。

果汁挑選大不同！男性務實看價格、女性挑嘴看風味

只有少女才熱愛酸酸甜甜的果汁嗎？那你就錯了，近一週曾經購買果汁的受訪者中男性多於女性。男生們走的是務實的顧口袋路線，習慣以價格標籤做為第一篩選目標，其次在意的才是果汁的口感，在滿足口腹之慾之前會先理智的衡量一下自己的荷包，飲用時段與女性相同，都喜歡在下午茶時段喝，但特別的是男生喜歡在午餐或晚餐飲用果汁者佔了超過三成。

女生們最喜歡在下午茶時來一杯酸酸甜甜的果汁療癒自己的心情，酸甜的果汁總是和少女劃上等號，不過女生們在挑選果汁的時候就會跟著感覺走了，會以果汁的風味為第一優先考量，價格則是次要的考量點，若風味喜歡，價格則不會成為購買阻力 !

最夯的果汁大公開 柳橙汁票選No.1，檸檬汁居為第二

酸甜口感也十分重要，根據調查，柳橙汁是果汁中最老少咸宜的經典口味，自多達15種果汁中脫穎而出、榮登本次受訪者最愛的果汁口味，多一分太甜、少一分則太酸，又以21-25歲的年輕族群最在意果汁的口感以及酸甜滋味，比如說纖果食感的柳橙口味在這次的排行榜中就深受年輕族群的喜愛，高達五成以上的受訪者認為其酸甜口感風味佳。具有養顏美容的的檸檬汁也登上了果汁熱門排行榜的第二名，偏酸的檸檬汁具有潤喉的功能，很多人也喜歡在早晨開會前飲用，滋潤不乾澀。

宅家小確幸 果汁調出好心情

酸甜好滋味，全家一起來“調味“，無論是居家WFH還是線上遠端上課，家中成員在防疫的時刻有著更緊密的接觸，摩擦自然也可能多了，親子在家一起動手做，利用常見的果汁就能調出好心情，讓家人之間的關係更緊密。

冰涼水果茶

準備市售檸檬汁以及柳橙汁混合，再將蘋果、奇異果、鳳梨等水果切塊加入，放入冰箱冷藏幾小時後再拿出來，連挑食的小朋友都能自己乖乖的把水果一口一口往嘴裡送，是大人小朋友都很喜愛的果汁特調飲品

伏特加雞尾酒

屬於大人的微醺時光，準備伏特加約40cc，搭配檸檬汁以及氣泡水，依照自己喜歡的酸甜度和想要買醉的程度調整比例，三分鐘就能自己完成一杯特調雞尾酒，無論是和三五好友視訊酒會、或是慵懶的躺在沙發上獨享都能真正Fun輕鬆

飲酒過量，害人害己，未滿十八歲禁止飲酒。





這次的果汁行為喜好大調查中，整體來說購買果汁最優先考慮的是產品價格、果汁風味與酸甜口感，無論男女最常購買的通路都是便利商店，在台灣超商大街小巷林立的盛況，真的是相當具便利性。炎炎夏日即將來到，防疫期間在家裡悶著太緊繃的話，走進超商就能滿足任何你想要喝的果汁風味，不妨也去買瓶果汁，在家裡調配屬於你自己的果汁特調吧！