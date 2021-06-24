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聯發科子公司併購曜鵬內線案　4路人馬遭偵辦遭1年結果出爐

▲▼ 「小聯發科」晨星半導體的子公司晨矽科技併購曜鵬內線交易案嫌犯許朝嘉30萬交保，限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

▲曜鵬法人董事許朝嘉涉利用併購內線炒股案，因查無犯罪事證獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

聯發科旗下晨星半導體的子公司晨矽科技，6年前併購IC公司曜鵬時，爆出疑似內線交易案，曜鵬法人董事許朝嘉、副總莊振添等4路人馬涉嫌在併購前大買曜鵬股票，等重訊公告後再賣出獲利共90萬元，但台北地檢署搜索約談後偵辦1年多，查無證據顯示許等人事前知道併購消息，不能排除為單純投資，24日處分不起訴6人。

有小聯發科之稱的晨星半導體，在2015年間，透過全額投資的子公司晨矽公開收購興櫃的曜鵬科技，合併後晨矽為存續公司，曜鵬則消滅，但在併購案進行期間，市場上出現可疑的股票買賣情形，檢調獲報展開追查，懷疑許朝嘉疑在得知併購利多消息後，在2015年2月間，曜鵬股價約在22元左右的時候開始，買進曜鵬股票80多張，等4月重訊發布後，曜鵬股價漲逾35元，在陸續賣出50多張。

▲▼ 「小聯發科」晨星半導體的子公司晨矽科技併購曜鵬內線交易案余曉亭10萬交保嫌犯。（圖／記者劉昌松攝）

▲曜鵬股東中華開發創投公司余姓女職員涉內線部分，也一併不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，曜鵬副總莊振添也疑似將內線消息透露給妹婿李光利，加上曜鵬監察人李仲凱，以及曜鵬的股東、中華開發創投公司余姓女員工也疑似得知內部消息，總計4路人馬分頭進場買賣曜鵬股票，獲利共約90萬元。

檢調單位2020年5月發動搜索約談，許朝嘉等人都否認得知內線，分別辯稱是單純投資自家公司股票、自行看盤操作，僅中華開發創投余姓女員供稱，在公司會議中聽到監察人鄒旭昇提到併購案，所以找姊姊一起買股，但其他與會同事與鄒本人都否認有提過併購案。

檢察官調查後發現，被懷疑涉嫌內線交易的許朝嘉等曜鵬高層，的確沒有參加併購案會議，甚至在曜鵬提交給主管機關的報告中，也稱許因當時人在泰國，許等人是在併購案確定後才被告知，當時許等人早已買股，因無證據證明，許等人在獲知併購案前，可掌握到相關內線消息，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴許等6人。

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