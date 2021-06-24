帶酒醉女同學回家...高學歷男偷拍露毛照存7年　妻怒揭發！

▲吳姓男子偷拍女同學不雅照存在硬碟中7年，妻子怒揭發。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子2011年間帶著妻子參加研究所同學會，酒酣耳熱之際，吳男偷拍女同學「小曼」（化名）不雅照；又趁著小曼酒醉借宿他家時，摸進房偷拍露毛的不雅照片，並存在隨身硬碟中。直到7年後，才被妻子發現，妻子大怒，通知小曼提告。吳男二審先遭判刑2月定讞，上訴後，最高法院24日再將吳男判刑7月定讞。

判決指出，吳男（45歲）於2011年12月帶妻子和研究所同學，到台北市松山區唱KTV，趁著小曼不注意時，無男偷拍下小曼穿著內褲之臀部部位照片數張，並儲存於個人之隨身硬碟內。

隔年5月，吳男與妻子，跟著小曼與多名同學，一同到臺北市松山車站附近的KTV為同學慶生，眾人飲酒唱歌多時候，小曼酒醉無法自行離開，吳男遂與妻子將小曼帶回自家，2人將主臥室讓出給小曼休息，並由妻子為小曼更衣，鎖上房門。沒想到吳男竟在半夜時間，偷偷打開門鎖，進入房間內，拉開熟睡中小曼的上衣領口、內褲，以照相機拍攝小曼胸部、私處照片數張，並存在隨身硬碟中。

一直到了2018年12月底，妻子檢視吳男的隨身硬碟時，赫然發現丈夫的硬碟內竟有小曼的裸露照片。妻子大怒，通知小曼提告，吳男遭提起公訴。

一審法院依照「妨害秘密」、「乘機猥褻」2罪，分別將吳男判刑2月、7月。上訴二審後，高院審理期間，吳男宣稱要賠償小曼70萬元，但小曼不願意，雙方未能達成和解。高院最後駁回上訴，還是將吳男判刑7月與2月，其中「妨害秘密罪」判刑2月部分先行定讞。「乘機猥褻罪」部分上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。