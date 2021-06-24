嘉義市公有市場調降攤位使用費及權利金　市府加贈防護面罩

▲嘉市公有市場調降攤位使用費及市場用地權利金3成計3個月，市府加贈防護面罩。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情衝擊，嘉市府為減緩疫情對公有零售市場及市場用地承租戶營業衝擊，決定調降攤(舖)位使用費及權利金，全面打7折，自110年5月15日起至8月15日止實施。而建設處處長田長沛也代表市長黃敏惠，轉贈嘉義市嘉邑行善團捐贈的部分防護面罩，預計有1358個面罩提供給4個公有市場及3個設攤區路段攤商使用。

▲嘉市建設處處長田長沛代表市長黃敏惠關心公有市場攤商，並加贈防護面罩。（圖／嘉義市政府提供）

建設處處長田長沛指出，市府能體會攤商面對疫情的辛苦之處，推出「減租方案」，在公有市場攤位使用費減免部分，所有攤商每個月的租金打7折，即減租3成；公辦民營市場市場用地承租戶權利金同樣也打7折(減租3成)，二者都減租3成，回溯自5月15日起，實施3個月至8月15日止，估計有413個攤位攤商，171位承租人受惠。每月減收3成租金，以3個月計算的話，市府估算每月減收565,005元，3個月共減收1,695,015元，減緩疫情對攤商營運的影響，並採滾動式檢討。

▲嘉市公有市場入內需掃QR CODE。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛也表示，市府升級市場防護措施，發送防護面罩，請攤商與民眾一起守護住市場安全，安心「買、賣」東西，不要成為破口。發送對象為東公有零售市場、西公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤集場、共和路設攤區路段、永和街設攤區路段、南田設攤區路段共7處，以「1攤位1個」為原則逐攤發放。市府也感謝嘉義市嘉邑行善團的愛心，請攤販們能戴起面罩，給民眾更安心採買的環境。

嘉義市共和攤販協會理事長陳志全說，「防疫視同作戰！」感謝黃敏惠市長對傳統市場的關心，提供防護面罩給攤商使用。共和路設攤區路段是嘉義市佔地最廣，攤商數最多的市場，購物人潮也多，發送面罩對防疫很有幫助。共和攤商出入口多達10多處，感謝市府投入人力實施QR Code簡訊與紙本實聯制及人流管制等措施。而協會也自製防疫宣導布條與購置大型消毒器具，場域內主動全面每週消毒2次，加強防疫效能。現階段受三級警戒影響，民眾上菜市場採買的比例稍微下降，假日仍為主要人流聚集區間，平日人潮稍減。

另，建設處補充說明，指揮中心於昨(23)日第三度宣布三級警戒延長至7月12日，因應延長警戒，傳統市場及文化路夜市、嘉樂福夜市、彌陀路夜市管制將同步延長至12日，並依中央規劃及指引，採滾動式檢討，調整相關措施。

傳統市場是北部嚴竣疫情的熱點，為避免市場成為防疫破口，市府提醒，市場、攤商及上市場的民眾都請主動戴口罩，並保持社交安全距離(室內保持1.5公尺，室外1公尺)，且應做好手部衛生與咳嗽禮節，以共同創造安心防疫的購物環境。

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