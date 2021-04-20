南投市公有市場加裝偵煙警報器　通道每5公尺都裝1顆

▲南投市長宋懷琳（右）赴公有市場關心偵煙警報器安裝狀況。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台中中華路夜市民宅火警奪走3名幼童寶貴生命，密閉空間的防火議題再度引發重視；南投市公所日前特別編列預算，為公有零售市場購置安裝130顆偵煙警報器，希望保障攤商生命財產安全，也讓消費者有安心的採購環境。

南投市長宋懷琳表示，對公有市場的公共安全向來相當重視，而南投市公有零售市場為市區內老舊傳統市場，屬半開放式空間、市場內通道四通八達，攤（鋪）位眾多，出入民眾複雜，加上電線數量龐大，還有許多民眾都是住在店裡，在安全管理上實屬不易。

▲南投市公所為公有市場店家安裝偵煙警報器。（圖／南投市公所提供）

宋懷琳指出，恰好當地南投里長陳信嘉也對傳統市場相當關心，並提出相關提出建議，因此特別編列相關預算，為公有市場購置130顆偵煙設備，在每個屬密閉空間的店鋪都會裝設一個，公共通道區域大約間隔每5公尺也會裝設一個。

市公所表示，偵煙警報器一旦偵測到煙霧就會發出警報，可保障攤商和民眾的生命財產安全，建構令人安全放心的消費環境。



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