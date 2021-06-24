孕婦照服員被派支援竹東染疫長照　曾鼻塞咳嗽PCR陰轉陽確診



▲一名懷孕的照服員因前往竹東B長照機構支援遭確診。（圖／翻攝楊文科臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣24日新增5例個案，案14402、案14403、案14404、案14405及案14458，其中2例與B長照機構有關、2例與B醫療機構相關，另1位是昨天宜蘭縣確診個案14333的接觸者。這5例的年齡，介於30多歲到80多歲，3位男性、2位女性；4位竹東鎮、1位竹北市。

新竹縣長楊文科表示，案14402為本國籍30多歲女性，住竹東鎮，是派遣照服員，6月12日至16日受派遣至B長照機構支援，18日出現鼻塞咳嗽，但因症狀輕微、本身懷孕而未就醫，22日因工作所需PCR採檢，結果陽性確診，收治醫院隔離病房治療。個案15日在B長照機構工作時，曾配合疫情監控PCR採檢，當時陰性。個案匡列接觸者7人，3人居家隔離，4人自我健康監測。

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▲▼4名新增機構內確診。





案14405為本國籍50多歲男性，是B長照機構住民，6月12日因應機構群聚而異地安置，22日配合安置機構控管感染風險，擴大對機構內全面PCR採檢，昨結果陽性確診，進入醫院專責病房隔離治療。個案匡列接觸者18人，7人居家隔離，11人自主健康管理。

案14403為本國籍80多歲男性，是B醫療機構住院病患，6月12日起由照服員(案14353)一對一照顧，22日因案14353確診，被匡列居家隔離並採檢，採檢結果陽性確診，收治專責病房治療，接觸者與14353相同，不重複匡列。

▲昨日由宜蘭通報的接觸者經PCR確診。

案14404為本國籍60多歲男性，是B醫療機構照服員，6月6日至12日間和案14353共同照顧案14403，22日因案14353確診，被匡列居家隔離並採檢，結果為陽性確診，收治醫院專責病房。個案匡列接觸者1人自主健康管理。

最後則是案14458，她是本國籍40多歲女性，住竹北市，為宜蘭縣確診者案14333的朋友，同時也是接觸者，在案14332確診後被匡列居家隔離，昨PCR採檢結果陽性確診，安排收治集中檢疫所隔離治療，個案匡列接觸者19人，1人居家隔離，1人自主健康管理，17人自我健康監測。

根據疫調的結果，案14403、14404、14405均無高風險公共場所活動史，案14402和14458則有新竹縣市的公共場所活動史，包括新竹市東區忠孝路大潤發賣場、北區竹光路文雅郵局、北區北大路米其林馳加汽車服務中心等3處。新竹縣則是竹東鎮中正路美芝城早餐店、竹北市的勝利六街全聯福利中心、勝利五街真善美連鎖藥妝店、莊敬北路統一超商、莊敬三路萊爾富超商、莊敬六街東東平價水果店等6處。

▲▼縣府公布相關高風險足跡。

楊文科說明，針對竹東2長照機構陸續有照服員確診，縣府特別稽查了解照服員所屬人力公司宿舍管理情況，員工雖皆已隔離，已無居住在宿舍，但縣府慎重起見，昨（24日）下午由社區快篩部隊進駐宿舍所在社區，協助所有住戶進行快篩，共283人快篩，結果均陰性。他呼籲，社區若有移工朋友，無論合法與否，請配合出面篩檢，縣府不會遣返或法辦。

為了避免照服員成為長照機構染疫破口，縣府已陸續完成全縣長照機構照服員的快篩，目前仍有563名照服員未篩，將於25日前完成。楊文科說，鄉親只要和確診者的足跡重疊，有症狀就請趕緊就醫，沒有症狀的鄉親，可以到本縣設置的7個社區篩檢站（4個公費、3個自費）做篩檢，保護自己跟家人的健康。

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