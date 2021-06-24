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社會 社會焦點 保障人權

護理師看臉書「女友不是我」　狠斷白袍戀！絕地逆襲下場曝

▲失戀,孤單。（圖／翻攝PAKUTASO）
▲任職於北部某醫院的黃姓醫師，於網路結識女生，交往後被發現劈腿，遭到絕地反攻大報復，因而提出告訴。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者陳凱力／新竹報導

一名黃姓護理師指控黃姓醫師男友劈腿，在「靠北護理師」臉書社團等多處，發文稱對方是「披著白袍的狼」、「他都用交友軟體約炮招數都一樣」、「一票傻女孩被拍X愛照跟性X影片還不自知」，新竹地院民事庭法官日前判黃姓護理師應賠10萬元，並得張貼道歉聲明於個人臉書3天；刑事部分，新竹地院日前審理終結，再依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，對黃姓護理師判刑4月，緩刑2年。

判決指出，任職於中部某醫院的黃姓護理師2019年間於網路交友軟體「派愛族」結識北部某醫院的一名黃姓醫師，雙方展開親密連結，但關係皆未公開。後來黃女在臉書上發現黃男劈腿另結新歡，才假冒他當時的公開女友（現任配偶）英文姓名及黃男照片於臉書上設立臉書帳號，對他進行報復。

黃男說，護理師以假帳號在臉書上多次發表「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」等用語影射，刻意營造他利用醫師身分欺騙女子感情，甚至自導自演虛構他與數名女子有不正當關係；他因而受到諸多來自朋友及同事間的探詢而須不斷澄清，致個人形象及社會聲譽貶損，長期以來不堪其擾。

黃男表示，黃姓護理師還寄送女性內衣與保險套，到他的住所與工作場所，他向政府提出性騷擾申訴，對方仍繼續投信到醫院的「院長信箱」，訛稱他利用上班時間與他人發展不當關係等失職行為。

黃女則辯稱，兩人於2016年11月結識並交往2年半，自己以結婚為前提的心態認真與對方交往，2019年5月她無意間發現黃男劈腿，當下感到背叛而分手，事後，對方不但沒有解釋還常奚落她，造成她二次傷害，因而自己才會展開反擊。

法官勘驗貼文內容包括，「他都用交友軟體約炮招數都一樣…約見面約炮。一票傻女孩被拍X愛照跟性X影片還不自知。還把別人肚子搞大」、「怎麼可以說謊臉不紅氣不喘？披著白袍的狼」、「最愛窩邊草」、「今天要不是他多劈、欺騙感情，也不會激起那麼多人憤恨…」

新竹地院民事庭法官日前判黃姓護理師應賠10萬元，並得張貼道歉聲明於個人臉書3天。

刑事部分，法官認黃姓護理師犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、散布文字誹謗罪、非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，屬於想像競合犯，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，判刑4月，緩刑2年。

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