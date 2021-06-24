沒有陰性證明不得進入、設篩檢站！　指揮中心啟動「市場專案」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，為精進臺北農產運銷公司COVID-19群聚感染事件相關防疫作為，於昨（23）日晚間再次召開會議，與農委會、雙北市政府、雙北農產/果菜運銷公司進行專業溝通及討論「市場專案」各項細節，並於會中達成三點共識。另外，市場專案結束後，將持續設置篩檢站三週，提供周邊攤商及社區民眾就近篩檢。

指揮官陳時中進一步說明，昨天北市市長柯文哲有來討論後續處置方式和檢討相關問題，的確在確診個案多時，有些疫調沒辦法做得很完全，未來也會落實疫調，而針對市場內情形，這次用系統性方式做整體篩檢，過段時間也許也需要更精進做PCR篩檢。

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市場專案三點共識如下：

一、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員「未持有陰性檢驗證明者」不得進場，請雙北市協調警力於現場維持秩序；另也設置快篩站至6月24日零時，提供尚未篩檢者快篩服務。

二、落實疫調、找出熱區：指揮中心將蒐集相關疫調資訊，和雙北市政府、臺北農產運銷股份有限公司及新北市果菜運銷股份有限公司建立疫調資料交流機制，儘速釐清造成此波感染事件問題及劃分疫情熱區，以利批發市場、零批市場及周遭傳統市場執行後續防疫因應作為。

三、考量多有跨縣市至雙北批發市場工作者，為即時發覺潛在個案，有效阻斷傳播鏈，確診個案由居住地縣市進行精準疫調及接觸者匡列作業，其中職場接觸者匡列由職場所在縣市進行。另疾管署將成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。

▲市場專案精進作為。（圖／指揮中心提供）