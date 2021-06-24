嘉縣飯店推防疫優惠　警消醫護入住專案最低1200元

▲嘉義縣部分飯店疫情期間推挺警消醫護專案，希望讓辛苦第一線有個安靜好眠空間。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國進入三級警戒已超過一個月，警消醫護人員捍衛防疫的第一線備極辛勞，嘉義縣政府號召旅館業共同推出「嘉義縣警消醫護休息棧2.0」專案，凡是警消醫護人員入住即可享有超低優惠價，目前已有仁義湖岸大酒店、山海大飯店及佳仕堡商務旅館加入，其他業者持續響應中。

▲嘉義縣仁義湖岸大酒店飯店推挺警消醫護專案。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，嘉義縣在109年4月即啟動警消醫護休息棧專案，鼓勵警消醫護人員在公餘時間來嘉郊遊踏青，近期國內疫情更為嚴峻，擔當第一線防疫大任的警消醫護人員更為緊繃，為提供警消醫護人員舒適、安心、免於往返奔波的休息環境，同時也減輕擔心感染家屬的疑慮，今年度再推出「警消醫護休息棧2.0」專案，以最體貼的政策，展現嘉義縣對於警消醫護人員最高的敬意與謝意。

文化觀光局長許有仁說明，凡出示警消醫護身分證件或執業文件，至配合的旅館入住，即可享受最優惠的房價折扣，鄰近嘉義長庚醫院及部立朴子醫院的山海大飯店，特別提供二館獨立場域環境，以每房每日優惠價1400元實質感謝警消醫護人員。

▲嘉義縣朴子山海大飯店推挺警消醫護專案。（圖／嘉義縣政府提供）

佳仕堡商務旅館更推出每房每日1200元的成本價回饋警消醫護人員，鄰近嘉義交流道，通勤往返最為便捷；另外，位於嘉義縣市交界的仁義湖岸大酒店，也推出當日房價再8折的優惠，歡迎嘉義地區警消醫護人員多加運用。

▲嘉義縣太保佳仕堡飯店推挺警消醫護專案。（圖／嘉義縣政府提供）

許有仁提醒，由於警消醫護休息棧專案需依照交通部觀光局的分層分流動線規劃，可提供優惠客房數量有限，敬請警消醫護人員及早訂房；相關資訊及旅宿業者參與名單，可至臺灣旅宿網「醫護人員入住優惠方案」活動專區查詢（網址：https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/cov_medical/）查詢。