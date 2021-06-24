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仁愛醫院塞滿長者！等到12點半還沒打到疫苗　林穎孟：長輩氣炸！

▲▼林穎孟痛批柯市府未妥善安排無預約長者施打疫苗。（圖／翻攝林穎孟臉書）

▲林穎孟痛批柯市府未妥善安排無預約長者施打疫苗。（圖／翻攝林穎孟臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

北市長者接種疫苗又出狀況！台北市議員林穎孟24日在臉書指出，我們大安區長者全部都在群聚，一個小小的診間塞滿兩三百人，且依照通知單時間9點到10點施打疫苗的長者，等到中午12點半都還沒打到。

林穎孟指出，無預約施打疫苗的長者，正在醫院裡面排隊，在群聚，質疑市府真的有安排好嗎？她表示，網路預約有名額限制，搶不到的就會變成無預約長者，結果現在這些老人家全部都在等，都在群聚。

林穎孟說，預約長者需要靠民政系統的通知單打疫苗，結果民政通知單上面寫9:00~10:00打疫苗，現在都中午12點半了，還有80個沒打！「柯市長當初信誓旦旦說會安排好每個長者時間來有效區隔，根本做不到！長輩氣炸了！」

林穎孟也提到，鄰里長與75歲無預約長者施打疫苗，竟然被市府安排在同一天。長輩到現場，還要先讓鄰里長打完，市府為什麼不安排在別天呢？大家全部都在等，等了好幾個小時，還有坐輪椅的長輩，只能家屬站著陪同縮在角落。

此外，林穎孟質疑，市府民政系統真的有安排好人數嗎？施打地點足夠嗎？大安區的仁愛醫院，一個小小的診間，塞滿兩三百人，長者拿單子要排隊，看診施打要排隊，疫苗施打後要休息30分鐘，也完全沒有休息室可以休息。

林穎孟痛批，問診、施打、休息，動線混亂，空間擁擠，就是在折騰老人家！別的縣市可以準備「宇美町式」，讓老人家不動，醫護動。偏偏柯市長堅持把壓力放在第一線醫院，不開大型場館施打，讓我們大安區的長輩又擠又累！真的很離譜！再來還有孕婦施打，她要求北市府立即修正。

▲▼林穎孟痛批柯市府未妥善安排無預約長者施打疫苗。（圖／翻攝林穎孟臉書）

▲▼林穎孟痛批柯市府未妥善安排無預約長者施打疫苗。（圖／翻攝林穎孟臉書）

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