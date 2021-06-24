機組員「7+7檢疫新制」7／1上路！打完疫苗＋抗體陽性免隔離

▲機組員返台檢疫新制7/1上路。（圖／資料照）
記者李宜秦／台北報導
新冠肺炎疫情嚴峻，交通部民航局7月起調整機組員返台檢疫措施，自高風險國家返台者需進行14天居家檢疫；長程航班且未接種疫苗者進行7天居家檢疫、7天自主健康管理，打完疫苗者則採7天自主健康管理；短程航班且未接種疫苗採14天自主健康管理，打完疫苗者則需自我健康檢測。
民航局配合指揮中心規定及國籍機組員整體疫苗施打進度，自110年7月1日起，調整國籍航空公司返台機組員之檢疫措施。
▲民航局公布機組員檢疫新制。（圖／資料照）
機組員檢疫新制：
一、重點高風險國家(如印度、巴西)航線航班之返臺機組員，居家檢疫14天(結束日PCR檢驗)。
二、長程航班（居檢期間可派飛，惟派飛前須採快篩陰性）
1.尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩週者，採7天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。
2.接種1劑疫苗且滿兩週，但尚未具完整疫苗保護力者，採5天居家檢疫(結束日PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。
3.完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性：採7天自主健康管理（結束日PCR陰性）。
三、短程航班
1. 未完整接種疫苗達兩週及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理+每14天PCR監測。
2. 完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，自我健康監測+每14天PCR監測。
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