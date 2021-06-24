機組員「7+7檢疫新制」7／1上路！打完疫苗＋抗體陽性免隔離

行政院24日召開院會。針對日前宣布延長三級警戒措施到7月12日，行政院長蘇貞昌說，雖然疫情稍微有控制，但仍有跨區傳播的風險存在，有鑑於許多國家因解封太快導致疫情再起，又回頭進行嚴格管制，「我們不能因為貪快而重蹈覆轍，否則就枉費民眾這段時間的忍耐與犧牲」。