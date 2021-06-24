北農爆發群聚感染　黃偉哲：北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

▲台南市長黃偉哲表示，北農爆發群聚感染，台南相關的各批發市場及運輸業者總共匡列已約2087人正逐步篩檢中，當務之急是盡快為他們施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台南相關的各批發市場及運輸業者總共匡列已約2087人，正逐步篩檢中，台南市長黃偉哲表示，當務之急是盡快為他們施打疫苗。

台南市長黃偉哲表示，北農群聚感染，台南也戒慎恐懼，與北農相關的貨運業者及住戶匡列已約94位，但是，因為司機南來北往，行蹤較不易掌握，市府正積極與貨運公司密切聯絡，已經施打疫苗的人大約十幾位而已，因此希望這些司機能盡速回來施打疫苗。另外，與北農沒有直接相關的供貨商或批發商，也希望能將他們盡速匡列施打疫苗，畢竟批發市場人潮密集，希望能趕緊讓他們施打疫苗，產生保護力。

黃偉哲還表示，北農與柯P已經開會同意，將北農相關名單提供給各縣市參考，他希望能盡速拿到名單，與南市府已掌握的名單來進行勾稽，避免有漏網之魚。



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