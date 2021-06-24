超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

▲學生收到老師的驚喜大禮包。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣各級學校因應三級警戒紛紛改採遠距教學，而近期也到了期末考的時候，不少老師也絞盡腦汁想出各種方式，就為了能確實檢驗學生所學。日前一名教授「團體食膳管理」的長庚科大老師就想出了一個妙招，乾脆直接寄一大箱食材給所有學生，要求學生用箱內食材做出一個便當，甚至還要一位家人當陪考員！讓學生不禁苦笑表示，「這老師是不是瘋了？」

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▲超狂期末考。（圖／翻攝自Dcard）



原PO在Dcard上發文表示，日前收到學校老師寄來家裡的包裹，打開一看竟然是一箱食材，內有雞胸肉、青江菜、豆皮、金針菇、洋蔥、香菇等，仔細看了老師隨包裹附上的通知，上面竟寫著這是「團體膳食管理實驗遠距期末術科實作」，要求學生用箱內食材，在70分鐘內做出一個含1主食、1主菜、3道菜的便當菜色。

▲期末考內容。（圖／翻攝自Dcard）



除此之外，老師更附上一張「陪考員憑監單」，拜託學生的家人當陪考員負責監督，除了要表明自己是學生的哪位家人，還要負責監督、攝影，更要試吃學生的「考試作品」，並打分數給老師當參考。對此，原PO收到後也覺得傻眼又好笑，只能無奈表示，「這老師是不是瘋了！老師怎麼沒一起寄來？」，更搞笑表示這箱食材根本是「驚喜大禮包」！

▲還有陪考員憑監單，要求學生家人監督。（圖／翻攝自Dcard）



許多網友看到這場超狂期末考後也紛紛笑倒，「老師：還以為能逃過術科考試？」、「老師真有心啊～我也想要一箱」、「好羨慕有一箱菜直接送到家」。此外，這名超狂老師也在長庚科大教授「餐點設計」，因此留言處也有餐點設計課的的同學出面認親表示，他們也是同樣的考法，只不過時間換成60分鐘，菜色不限。