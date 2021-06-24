若不開學或持續三級！醫揭「6隱形炸彈」　家長嘆：命和錢在拉扯

▲孩子在家，該由誰照顧也令家雙薪家庭很頭疼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

中小學原訂8月30日是110學年的開學日，不過教育部今（24）日宣布，確定改延至9月1日，雖然只是延後2天上課，但消息曝光後，讓爸爸媽媽又陷入崩潰。小兒科醫師楊為傑直言，對於跨學級的新生來說，根本無法熟悉老師與同儕，「換一個環境，完全不認識的人，就要線上課程？問題一定很多。」

「如果不開學，或持續三級？」仁醫楊為傑在粉專替眾家長發聲，自從疫情爆發，孩子只能在家遠距上課、自學，但背後其實有許多層面被忽視，其6點如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►升小一／國一／高一／大一的孩子，該何去何從？

面對完全不熟悉的環境？老師？同學？遊戲規則？生存方式？「換一個環境，完全不認識的人，就要線上課程？問題一定很多。」

►成績評估？學習歷程？這些攸關升學的方式，怎麼評估？

►大學指考重考

還有一群高三或重考的孩子，要決定今年大學念哪裡。如果指考沒有如期舉行，那他們要去哪裡呢？四萬多人，四萬多個家庭。

►幼兒園倒閉潮

幼兒園，有的已經撐不下去倒閉了，大家最在乎的托育環境，恐怕會越來越糟。

►小本經營困難

很多沒有特殊技能的人，其實是拿日薪的，有做才有，店面沒生意他就沒收入。

►在家遠距上課

如果有在陪孩子上線上課程的，您應該可以發現，有的孩子根本不出現，或者是掉隊了...差距在拉大。





▲孩子遠距上課，能否跟得上進度，也是一大問號。（圖／記者姜國輝攝）

對此，楊為傑喊話，這些家長的聲音，雖不是主流聲音，卻是很多小老百姓的心聲，對於三級警戒再延至7月12日，「萬一兩個禮拜後繼續三級，我們的社會，有沒有方案，去幫助這些家庭，這些孩子？或者是，我們全部人一起承受部分風險，幫助這些家庭？」

底下網友也滿面憂容回應，「命和錢在拉扯」、「不用想太多， 國外線上教學已經持續一年，人類自然會適應」、「美國的孩子也是遠距教學一年多了，美國正研究疫苗要讓12歲以下孩子可以接種，才能安心回到校園」、「（孩子）今年升小一，也是擔心連老師、同學都還不認識就開始線上課程」、「幼稚園的小孩真的很難線上上課，真的坐不住」、「所以大家乖二個月，爭取九月把孩子送進學校」、「私幼不退每月雜費，家長請假在家顧小孩，沒有薪水下的成本支出，對家長來說是不平等的相對剝削」。