「報一下」成績！男同學下秒突「1動作」嚇壞她　3年後甜瞎眾人

▲一句誤會卻成為兩人的定情語。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

青澀的校園時光總有些甜到讓人發笑的愛情故事！一名女網友即分享表示，她在高中時因擔任數學小老師，有次為了關心同學要對方「報一下」成績，孰料這句話卻成為兩人愛情的序曲，結局讓網友直呼「太像偶像劇！」

一名女大生在Dcard上以「報分數，不是抱我」為題發文，指她在高中時擔任數學小老師，有位男同學因為補考需要報成績，於是她在放學時便走過去詢問，「欸你數學3-1幾分」，卻得到男同學一臉茫然地回覆「蛤？」這讓她有點不耐煩地追問「報一下啊。」

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原以為可能是對方沒考好，於是便安慰男同學說，「沒關係啦，反正放學人都走光了，沒人會知道。」結果沒想到下一秒，男同學竟站起來一把抱住她，讓她害羞地趕緊掙脫開來並解釋，「那個，我是說報一下成績…不是抱一下我。」

▲「報一下啊」，開啟兩人之間的緣分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

事後，原PO承認喜歡上了這位男同學，完全沒辦法控制自己不去關注對方的小事。她有次在福利社看到對方正在挑選巧克力，還裝熟跑去跟對方說自己喜歡的牌子，後來還真的在教室桌上看到一條。

隨著喜歡的心越來越重，原PO開始用只有自己看得出來的方式，將對方寫進作文裡，有次模擬考因為寫得不錯，還被國文老師影印下來貼在佈告欄，而其中有一句話寫著，「暗戀是一種很微妙的情緒，怕他知道，又怕他不知道」，但她從來不敢跟任何人訴說這份情愫。

直到畢業那天，原PO在對方IG上看到一篇貼文，圖片是補考時的那張數學考券，配文則寫道「我知道，我都知道。抱完人的時候我就知道我喜歡妳了」。而最後有情人終成眷屬，到現在也已交往三年了。

▲3年後甜炸眾人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文章一出立刻登上熱門，網友們紛紛留言，「什麼偶像劇情節」、「你們兩個人是中文系的嗎？文筆也太好」、「好甜哦天吶！早知道我高中也去當小老師」、「我沒想到我要面對期末， 打開手機還要面對別人暗戀成功」、「為什麼別人的故事都那麼浪漫」、「媽媽我看的小說是真的，只是我沒遇到而已」，引起熱議。