LIVE／秘魯變種入侵？返台祖孫疑傳5人　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。變種病毒株全球肆虐，秘魯變異株Lambda已蔓延29國，而屏東縣昨日新增一名計程車司機確診，疫調匡列發現乘客、好友及家人都確診，乘客的親戚是從祕魯返台的祖孫，Lambda是否入侵台灣？預料成為記者會焦點之一。

屏東縣昨日公佈新增1個本土病例，案號「14298」枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，衛生局疫調發現疑似「群聚感染」，該案一名友人、曾被該案載送的一名男子及另2名同住家屬被匡列篩檢後都確診，而2名家屬與台中市一對確診祖孫有親戚關係，這對祖孫是從秘魯返國，到枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁。去年8月首次被發現的秘魯變異株Lambda，從今年4月以來約佔秘魯確診案81%的比例，且蔓延29國，如今是否入侵台灣？有待指揮中心說明。



另外，指揮中心昨日宣布三級警戒延長至7/12，而北農爆發群聚，台北市長柯文哲、新北市衛生局、雙北果菜市場代表等人昨日晚間至指揮中心與陳時中、農委會主委陳吉仲開會，會議中做出三點共識，除原本零時起陰性證明要求之外，雙北批發市場需落實疫調、找出熱區，也要擴大接觸者匡列，進行果菜市場員工健康監測，北市承諾篩檢站持續開設三週；由於北農工作者很多從外縣市來，跨縣市疫調很重要，疾管署會成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。

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▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）