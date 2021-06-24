連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈

▲0624全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增129例本土病例，另有6例死亡。原先上週假日確診數掉回雙位數，但目前又連續2天破百，依然不能掉以輕心。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

今日新增129例本土病例，其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月4日至6月23日。

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個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▲0624本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

另外，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

全台今年已累計 12,986 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6300 人

台北市 4316 人

基隆市 296 人

桃竹苗

桃園市 653 人

新竹市 34 人

新竹縣 93 人

苗栗縣 539 人

中彰投

台中市 191 人

南投縣 35 人

彰化縣 254 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 41 人

高屏

高雄市 79 人

屏東縣 40 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人