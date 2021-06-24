57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

▲家樂福也要賣家用快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應疫情極大的採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾購買。繼4大超商、全聯先後開賣，家樂福稍早也發布最新消息，即日起正式開賣國產「福爾威創家用快篩試劑」及進口「羅氏家用檢測套組」，並以量販店中店藥局為販售地點，共有57間量販店買得到，再加上1間家樂福超市，總計於58門市限定賣。

▲民眾可買到國產及進口共2款家用快篩。（圖／業者提供）

家樂福即日起於全台設有藥局之57間量店市及1家超市販售2款家用快篩試劑，其中，「福爾威創快篩檢驗套組」5入1盒售價1700元於門市內的大樹、佑全藥局販售，佑全藥局即起開賣，大樹藥局則在6月25日陸續到貨；「福爾威快篩檢驗套組」單入售價350元，同樣於大樹、佑全藥局開賣，大樹藥局即起販售，佑全藥局6月28日起陸續賣；「羅氏家用檢測套組」5入1盒售價1800元，可在信東、大樹、佑全藥局購入，信東及大樹藥局將於6月29日開賣、佑全藥局6月30陸續到貨。

目前家樂福店中店藥局含信東藥局45間、大樹藥局12間及佑全藥局1間（於家樂福超市華齡店內)，故有販售家用快篩分店包括桂林、重慶、三民、北投、天母、大直、重新、蘆洲、淡新、汐科、新店、中和、板橋、土城、樹林、林口、八德、經國、中壢、內壢、平鎮、桃園、中原、竹北、宜蘭、花蓮、北港、北門、青海、中清、嘉義、德安、斗六、豐原、苗栗、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、新營、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新仁、新楠、新屏、成功等共57間，銷售貨量則以各店藥局公告為準。

家用快篩試劑除在4大超商、全聯、藥局買得到外，家樂福即起也加入戰局，至於愛買、好市多是否會跟賣，愛買表示目前仍在確認當中，好市多則說尚未有販售計畫。