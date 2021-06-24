　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

▲▼新冠肺炎快篩試劑超商通路今天下午正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福也要賣家用快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應疫情極大的採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾購買。繼4大超商、全聯先後開賣，家樂福稍早也發布最新消息，即日起正式開賣國產「福爾威創家用快篩試劑」及進口「羅氏家用檢測套組」，並以量販店中店藥局為販售地點，共有57間量販店買得到，再加上1間家樂福超市，總計於58門市限定賣。

▲▼家樂福開賣家用快篩試劑（圖／業者提供）

▲民眾可買到國產及進口共2款家用快篩。（圖／業者提供）

家樂福即日起於全台設有藥局之57間量店市及1家超市販售2款家用快篩試劑，其中，「福爾威創快篩檢驗套組」5入1盒售價1700元於門市內的大樹、佑全藥局販售，佑全藥局即起開賣，大樹藥局則在6月25日陸續到貨；「福爾威快篩檢驗套組」單入售價350元，同樣於大樹、佑全藥局開賣，大樹藥局即起販售，佑全藥局6月28日起陸續賣；「羅氏家用檢測套組」5入1盒售價1800元，可在信東、大樹、佑全藥局購入，信東及大樹藥局將於6月29日開賣、佑全藥局6月30陸續到貨。

目前家樂福店中店藥局含信東藥局45間、大樹藥局12間及佑全藥局1間（於家樂福超市華齡店內)，故有販售家用快篩分店包括桂林、重慶、三民、北投、天母、大直、重新、蘆洲、淡新、汐科、新店、中和、板橋、土城、樹林、林口、八德、經國、中壢、內壢、平鎮、桃園、中原、竹北、宜蘭、花蓮、北港、北門、青海、中清、嘉義、德安、斗六、豐原、苗栗、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、新營、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新仁、新楠、新屏、成功等共57間，銷售貨量則以各店藥局公告為準。

家用快篩試劑除在4大超商、全聯、藥局買得到外，家樂福即起也加入戰局，至於愛買、好市多是否會跟賣，愛買表示目前仍在確認當中，好市多則說尚未有販售計畫。

ET快訊
月賠百萬不敵三級！知名「內灣戲院」餐廳宣告結束營業
快訊／高市議員發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐
花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中：各大廠傾向跟國家往來
「疫苗施打率」當降級標準？　陳時中回應了
三級延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」
秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！W
連兩天本土破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關
台中打疫苗後猝死再增3人！　獨居嬤倒浴室亡
陶晶瑩、周子瑜「私下禮貌對話曝光」！揭私交真相：她說我是她偶
影／阿諾實測家用快篩！　詳解3步驟：自己插鼻很難受
秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中曝最新狀況
陳其邁隔空戰新北恩主公　陳時中回應
連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈
增34起疫苗接種後猝死　26件完成解剖「死因曝光」
指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用
單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生
今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死
LIVE／秘魯變種入侵？返台疑傳5人　陳時中最新說明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】夏普震旦指定藥商許可門市　開賣羅氏居家快篩檢測組

57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

【廣編】夏普震旦指定藥商許可門市　開賣羅氏居家快篩檢測組

57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

烏干達代表團確診再+1　專家估奧運開幕時「印度變種將佔病例70%」

又見台灣輸出「四川再通報2例」　陳時中坦言：這是正常的事

血氧機大缺貨！民眾網購入關被扣留　一看規定傻眼：在為難誰？

要去拿外送驚見貓砂盆有「零勞動驚喜」！　媽讚：貼心的孩子

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

牙醫老公高顏值激似韓星　王思平斜槓設計師拍廣告

「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

《飢餓遊戲》Albee來了！　「邪惡視角」仰臥起坐...好身材全看光

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

消費熱門新聞

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

私廚女王Irene讓你3步端出好味

超商超市「家用快篩販售資訊」一次看

家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺

美式賣場電動牙刷、美白牙貼特價

全家「家用快篩試劑」明晚10點開賣

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

頂呱呱連39天「隱藏版人氣王買1送1」

萊爾富今晚加碼68間門市開賣快篩試劑

只有3天！60元爽嗑「哈根達斯迷你杯」

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

更多熱門

相關新聞

陳其邁隔空戰新北恩主公！陳時中親釋疑

陳其邁隔空戰新北恩主公！陳時中親釋疑

高雄市昨暴增9例確診個案，指標個案的感染源與三峽恩主公醫院內群聚有關，市長陳其邁怒轟新北市沒做好疫調，導致兩個家庭共7人染疫。恩主公則回應，立場與高雄市政府一致，雙方隔空交火。對此，指揮官陳時中也親自說明「院內發生新冠確定病例的處置作為」，並指出，醫院沒有匡列第二波的風險人員，一定要改進。

連續2日本土破百！1張圖看全台分佈

連續2日本土破百！1張圖看全台分佈

暖心！近8千份gonna餐盒挺醫護

暖心！近8千份gonna餐盒挺醫護

基隆增9確診　市府下午3點30分說明

基隆增9確診　市府下午3點30分說明

「內灣戲院」餐廳月賠百萬　宣告關門

「內灣戲院」餐廳月賠百萬　宣告關門

關鍵字：

新冠不斷更新新冠疫情台灣防疫社區感染家用快篩試劑家樂福

讀者迴響

熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面