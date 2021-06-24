給街友一個溫暖的家！新北安置202名街友　優先打疫苗、助重返社會

▲侯友宜前往安心旅館關懷街友。（圖／新北市府提供，以下皆同）



記者楊蕓／新北報導

國內疫情爆發以來，街友因缺乏防疫資源，成為高風險且最弱勢的一群，新北市除持續關懷、發放防疫物資，陸續安置202名街友，並優先施打疫苗。市長侯友宜24日親自前往安心旅館關懷，街友對於有三餐溫飽又有住的地方，感到相當感恩；在侯友宜的鼓勵下，街友阿生也說，等到解封後會好好工作。

疫情期間，新北市設置三個街友中途之家以及另闢安心旅館，共安置202位街友，其中包含設籍外縣市、甚至在外縣市活動的街友。

侯友宜24日前往板橋SingleInn安心旅館關懷入住在內的街友，侯友宜表示，街友是最弱勢的一群，不管是不是新北市街友，在疫情嚴峻期間，新北市提供一個免費食宿的地方，還幫忙剪頭髮、媒合就業，並施打疫苗，希望給街友一個溫暖的家。

侯友宜到其中一室關懷阿生，阿生是樹林人，以打零工維生，平時夜宿在板橋車站，疫情期間，無工可上，經社工勸進後入住，侯友宜鼓勵他，阿生說等疫情解封，他會好好工作。

另一位原本從事鞋業10多年的老闆阿木，因經濟不景氣倒閉後露宿街頭，被當人頭戶而入監服刑1年多，平時靠出陣頭維生，對於在疫情期間，能有三餐溫飽又有住的地方，很是感恩。

社會局長張錦麗表示，新北市街友外展服務中心及各區公所等單位，在疫情期間，持續進行防疫宣導、發放口罩、酒精消毒、量測體溫及發放防疫物資包等，並勸進202位街友入住中途之家和安心旅館，入住前並會先做快篩，期間發現有2名呈現陽性，均已送醫後續隔離治療，以確保社區及街友人身安全。

SingleInn旅館於5月26日起，便做為新北市街友安心住計畫旅館，共提供130床供街友吃住，一人一室，由街友外展中心主任張哲榮率社工駐點管理服務，迄今已有99位街友安置入住。亞東醫院醫護人員於上午10點半，專程到安心旅館為街友施打疫苗。社會局表示，街友施打疫苗，保護街友也保護社區。