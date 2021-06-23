標記柯文哲、侯友宜、林右昌盼團結防疫　蔡英文：中央會全力支援

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於北農群聚染疫案擴大，基隆市長林右昌多次砲打台北市長柯文哲，而柯文哲則表示，北農是聚集批發市場，確診者不一定在北農感染，北北基都有可能。總統蔡英文23日在臉書表示，因應北農群聚事件，對於台北市北農第一、第二市場和新北市三重果菜批發市場，柯文哲和新北市長侯友宜都已經提升相關防疫作為，中央也會全力支援。

蔡英文指出，今天凌晨，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、醫福會執行長王必勝，也前往北農和三重，實地了解防疫狀況。下午，指揮中心更宣布了「市場專案」，要全面強化防疫作為。

蔡英文強調，防疫不分顏色，只要各縣市有需要，中央絕對全力幫忙。北農是全國交易量最大的果菜集散中心，人流複雜，影響範圍也很大。目前，從鄰近的新北、基隆，到果菜產地的中南部縣市，各縣市都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，中央也會提供各縣市所需的支援。

蔡英文說，「疫情還沒有達到可以放鬆的程度，全國三級警戒也延長到7月12日。大家都辛苦了，我們一起繼續努力。」

值得一提的是，蔡英文還在文末標記柯文哲、林右昌及侯友宜，且再用Hashtag強調「團結防疫守台灣」。

▼蔡英文23日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）