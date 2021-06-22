快訊／不限廠牌！7／1起公費接種對象增至9類！65歲以上長者可打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內獲得美國贈送250萬劑莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，估計7月1日開始配送，屆時接種對象擴增為9類，新增對象包含65歲以上長者、接種第二劑疫苗者。

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▲疫苗接種對象擴增。（圖／記者簡仲豪攝）

行政院發言人羅秉成22日表示，行政院長蘇貞昌上午召開行政院擴大防疫會議，會中主要由指揮中心報告國內外疫情發展、疫苗到貨進度與配送狀況，以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況，並針對下一波疫苗優先施打對象的調整做討論。

蘇貞昌表示，基於維持國家正常運作，以及為逐步迎接正常生活做準備，在指揮中心的建議下，7月起疫苗優先施打名單，將擴大納入國家關鍵基礎設施以及民生運作時具高接觸特性的各類人員。

針對疫情較高風險的雙北，蘇貞昌指出，將特別納入保母、計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員等類別，請相關部會協助造冊後，於7月1日配送疫苗以利施打。

另外，蘇貞昌也提到後續下一波可能的施打對象，除了已陸續配送的國防軍事相關人員之外，包括高鐵、台鐵、油氣水電與傳播等國家關鍵設施必要人員、全國的郵差與郵件處理中心人員、國家考試工作人員、高密度接觸孩童的幼兒園與安親班教育人員、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員、科學園區防疫工作人員、媒體第一線採訪工作人員、矯正機關工作人員、戶役政系統機房人員、以及第一線處理大體之相關工作人員等，都納入下一波優先施打對象。

蘇貞昌說，以上人員總數約為50萬人，請各部會盡快完成相關造冊工作，讓指揮中心能夠加速配送疫苗，提升國民全體的保護力。