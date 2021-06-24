3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

▲家樂福、頂好超市暫停24小時營業時間延長至7月12日。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情自5月大爆發至今雖稍有趨緩，但因整體疫情趨勢尚未達到要求，中央流行疫情指揮中心23日宣布全台3級警戒2度延長至7月12日，相關警戒事項維持不變。配合政府最新政策，家樂福也宣布全台家樂福超市、頂好超市「暫停24小時營業」防疫規定同步延長至7月12日，另有2家24小時營業量販店也取消全天開店並調整營業時間。

因應3級防疫警戒2度延長，家樂福宣布全台包括家樂福超市、頂好超市原暫停24小時營業之門市持續延長至7月12日，僅開放每日上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店也暫停全天開門，其中，桂林店自上午8時至晚上11時營業、蘆洲店則為上午8時至凌晨3時營業，並視疫情狀況再做調整。

▲家樂福台北分店全實施身分證分流措施。（圖／記者姜國輝攝）

另，為配合台北市政府防疫政策，家樂福台北地區量販店、超市、頂好超市、Jason’s分店目前也啟動入店分流措施，周一至周五採身分證號尾數單雙號自主分流，星期一、三、五單號，二、四雙號，周末則強制分流，周六開放雙數號、周日為單數號，提醒採買時請攜帶身分證件；而所有門市同樣維持實聯制登記。

▲愛買北市2分店採實施身分證尾數分流。（圖／記者蕭筠攝）

除外，愛買量販於台北2分店包括忠孝店、景美店，目前也實施身分證尾數分流，平日採自主分流，星期一、、三、五開放單號，二、四雙號，週末則強制分流，周六雙數號可入店、周日為單數號；而全台門市也關閉即食區，全數改為外帶、暫停試吃，並維持實聯制登記。

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