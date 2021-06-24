　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍參謀首長：中國一兩年內不會武力犯台

▲▼美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席密利。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美軍參謀首長聯席會議主席密利日前曾表示，中國短期內應不會軍事犯台。他今天進一步表示，所謂的短期指的是1到2年，也認為中國奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與密利（Mark Milley）今天出席聯邦眾議院軍事委員會年度預算聽證會。

前美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）卸任前曾在國會作證時表示，擔憂中國會在未來6年內試圖採取行動併吞台灣。密利日前在另一場國會聽證會上曾表示，中國短期內軍事攻擊台灣的可能性很低。

眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）今天追問密利的看法。密利回應表示，對於所謂的近期，他的定義是1到2年。

密利指出，中國或許會做出這樣的決定，但不認為會突然發生，也沒有理由突然發生。中國付出的代價遠超過利益，中國國家主席習近平與共軍會對此清楚估算，並瞭解為了奪取一個擁有眾多人口且有防衛能力的大型島嶼，將是極度複雜且代價高昂。

也因此，密利指出，短期，亦即未來的12、24個月內，他並未看到有這樣的可能與警訊。但6年、8年、10 年或20年後？「很多事都可能發生」，中國明顯地正在建立能力，這是毫無疑問的。中國已經進行一段時間，對此美軍正在密切監視。

至於中共與共軍對台灣的看法，習近平是否視台灣為其個人成就，密利表示，台灣議題與統一台灣是中國國家安全利益核心。

但他也表示，確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，也是美國國家安全利益核心，因此美方支持在台灣關係法等原則下，和平解決台海議題。

ET快訊
京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　他爆現況：亂成一團
快訊／北投17歲少年無照騎車　衝撞垃圾車「卡進車底」身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉股價勁揚推動　美股那指再創新高、台積電ADR漲1.5%

美軍參謀首長：中國一兩年內不會武力犯台

離奇38號房！53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

美國血清研究：去年7月前「確診黑數」達1680萬例

美國疾管中心報告：輝瑞、莫德納疫苗「恐與罕見心臟發炎有關」

衣索比亞市場遭「炸彈空襲」　傳超過80平民死亡

巴菲特辭蓋茲基金會受託人　再捐1100多億做慈善

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

立陶宛2萬劑疫苗是「投名狀」　劉寶傑驚：敢洗臉中國才能給東西

嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

特斯拉股價勁揚推動　美股那指再創新高、台積電ADR漲1.5%

美軍參謀首長：中國一兩年內不會武力犯台

離奇38號房！53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

美國血清研究：去年7月前「確診黑數」達1680萬例

美國疾管中心報告：輝瑞、莫德納疫苗「恐與罕見心臟發炎有關」

衣索比亞市場遭「炸彈空襲」　傳超過80平民死亡

巴菲特辭蓋茲基金會受託人　再捐1100多億做慈善

超級電腦富岳模擬Delta傳播力　防染疫社交距離需2公尺

立陶宛2萬劑疫苗是「投名狀」　劉寶傑驚：敢洗臉中國才能給東西

嗜咬男性睪丸怪魚入侵瑞典　齒如人齒疑曾現蹤台中

「幹片王」尼可拉斯凱吉沒有極限！　新片根本豬豬版《捍衛任務》

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

3星座看似脾氣差「其實超好哄」！雙魚認了：你認錯氣就消一半

日職明星賽確定開打時間　限制進場觀眾人數

家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

曾被《紐約時報》大推！　超人氣火鍋「肉大人」7／9熄燈

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

禮服店小姐陪進廁所「背後式」　老司機挨告！監視器揪真相

食藥署5月6日紀錄還原！　留任專家會議委員多挺免疫橋接

高端疫苗EUA審查前16審委換掉8人　知情人士曝護航內幕

呆萌柴主人手臂找點饋頭休息！　眼珠凝視遠方放空網羨：已融化

國際熱門新聞

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

美報告：輝瑞和莫德納疫苗　恐與罕見心臟發炎有關

她ATM領560元　驚見「餘額280億」

印度神童預言驚曝：中國並不安全！

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

蛋蛋的哀傷！嗜吃「男性睪丸」鋸腹脂鯉　入侵瑞典南部海域

巴菲特辭蓋茲基金會受託人　再捐1100多億

衣索比亞北部城鎮遭空襲　傳超過80死

正妹全裸跳廣場噴水池　被勸離她更嗨

立陶宛2萬劑疫苗是投名狀　劉寶傑：敢洗臉中國才能給東西

雞肉飯巨乳店員爆紅　開心與男客合照

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

美研究：去年7月前確診黑數達1680萬例

更多熱門

相關新聞

迎黨慶　北京擺花壇、鳥巢文藝表演

迎黨慶　北京擺花壇、鳥巢文藝表演

中國大陸將於7月1日，在北京舉行「建黨100週年慶祝大會」，為彰顯黨百年來所取得的成就、宣揚黨的「奮鬥故事」，中共中宣部還將於鳥巢，舉辦文藝演出《偉大征程》，北京市並在長安街沿線，擺出10組立體花壇，講述中共從建黨到建設「美麗中國」的歷程。

中共百年黨慶倒數　天安門封閉現場

中共百年黨慶倒數　天安門封閉現場

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

中共黨校副校長：民族復興包含統一

中共黨校副校長：民族復興包含統一

中共百年紀念幣亮相 金銀大全套整組買11.3萬元

中共百年紀念幣亮相 金銀大全套整組買11.3萬元

關鍵字：

中共Lloyd AustinMark Milley

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

李聖經爆熱戀Loco！同一時間曬照「背景露餡」

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

不驚喜包！中分貓1年來都長一樣

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面