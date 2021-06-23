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迎共產黨慶　北京沿街擺花壇、鳥巢文藝表演

▲▼中共迎百年黨慶，北京長安街上放花壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共迎百年黨慶，北京長安街上放講述黨的歷史歷程花壇。（圖／記者陳政錄攝）

 記者陳政錄／北京報導

中國大陸將於7月1日，在北京舉行「建黨100週年慶祝大會」，為彰顯黨百年來所取得的成就、宣揚黨的「奮鬥故事」，中共中宣部還將於鳥巢，舉辦文藝演出《偉大征程》，北京市並在長安街沿線，擺出10組立體花壇，講述中共從建黨到建設「美麗中國」的歷程。

中共中央文宣部副部長胡和平表示，慶祝中國共產黨成立100周年大型文藝演出，邀請中國共產黨和中國國家領導人、獲得功勳榮譽表彰的代表、基層黨員和群眾代表等各界人士來觀看。

▲▼北京鳥巢。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京鳥巢將在七一前夕舉辦大型文藝演出。（圖／達志影像／美聯社）

根據安排，該大型文藝演出—《偉大征程》，將於七一前夕，在國家體育場（鳥巢）舉辦，該演出已於22日晚進行首次專場，有2萬觀眾參觀，後還將於25日再舉辦一場，七一前夕是正式演出。

另北京市區除在天安門廣場、故宮博物館、國家體育場周邊升高維安層級外，長安大街上，也沿線擺放以「不忘初心、牢記使命」為主題，依次講述開天闢地、建軍大業、建國偉業、改革開放、走向世界、人民至上、全面小康、創新發展、美麗中國、揚帆起航等故事的花壇，一路從建國門擺放到復興門。

▲▼中共迎百年黨慶，北京長安街上放花壇。（圖／記者陳政錄攝）

北京市人民政府日前發佈，關於慶祝中國共產黨成立100周年大型文藝演出活動期間燃放煙花的公告，指稱依據《北京市烟花爆竹安全管理規定》，北京市政府决定：2021年6月下旬舉辦的慶祝中國共產黨成立100周年大型文藝演出活動期間，北京市將在指定地點燃放煙花（煙火）。

除此之外，北京還在城市多的地點開啟燈光秀，譬如在八達嶺長城上，點亮「中國人民謀幸福為中華民族謀復興」大字，其他燈光秀地點還包括，雁棲湖國際會都、北運河大橋、中關村壹號等。

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▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

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