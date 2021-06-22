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失業爸想到好市多上班　女兒發許願文竟收到經理私訊

▲▼ 高雄好市多大賣場中華店。（圖／記者吳世龍攝）

▲爸爸想到好市多上班，女兒發文替他圓夢。（示意圖／記者吳世龍攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

美國58歲男子傑夫（Jeff）一年多前因疫情被解僱，向女兒麗貝卡（Rebecca Mix）表示想到Costco（好市多）賣場上班，她在推特上發文向網友尋求協助，沒想到一位店經理傳簡訊通知面試，最後成功當上員工。

根據《TheGuardian》報導，傑夫沒有大學學歷，過去從事送報員、雜貨店員工、汽修廠主管等。失業一年後，開始打獵、捕魚培養興趣，雖缺乏顯赫的工作經歷，但仍希望有收入來支撐生活，並聽說家裡附近好市多員工福利不錯，希望有機會到那裡工作。

麗貝卡在貼文提及：「爸爸已經打完疫苗且迫不及待重返職場，我問他想去哪裡工作？他認為好市多是一個很棒的地方。」貼文引發網友熱議，且獲得7500個讚數。近日收到來自好市多經理的簡訊，指出父親願意的話，他很樂意協助。

女兒解釋，這份意外的驚喜是Costco總裁傑立尼克（W. Craig Jelinek）無意間看到貼文，並致電向幾家分店傳達訊息，請相關人員面試傑夫，最後成功錄取，助他圓夢。

麗貝卡也透露，爸爸上班第一天，一名麵包店員工隨口提及：「不知道他們何時會雇用在推特上的傢伙」，傑夫馬上開心的回應自己就是那個人，能在疫情期間收到這麼棒的大禮，是件很幸福的事。

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