就是牙齒白！Costco出現「檸檬鹽風味」漱口水太獵奇　開賣就被搶光

▲Costco新款上架！李施德霖健康亮白漱口水，超大容量CP值爆表。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

國內疫情大解封！這個夏天終於能和久違的親朋好友聚餐出遊了，脫掉口罩後想要露出迷人的微笑，以一口亮白牙齒完美亮相，除了好好刷牙以外，刷完牙之後使用漱口水是關鍵。口碑品牌李施德霖推出的新款「健康亮白漱口水－清新檸檬鹽味」讓網友表示口味「很獵奇」，漱起來有點像檸檬氣泡飲，但卻莫名喜歡這種清爽的風味，尤其「一漱就有感」的驚人效果，使用後馬上就感受到牙齒變得乾淨亮白，更令消費者驚豔不已，Costco獨家上架1500ml大容量包裝，一組二入，CP值超高讓網友敲破碗，甫上架開賣就吸引愛用者手刀掃貨，身為精打細算的消費者，看到大容量包裝當然要買起來，早晚勤漱口都不心疼。

李施德霖健康亮白漱口水為自然植萃精油配方，有助於減少牙漬與頑固牙垢形成，並在牙齒表面形成保護膜，幫助清除99%口腔細菌，無添加過氧化物與研磨粒子，用溫和配方守護牙齒健康，還你清新的口氣跟一口乾淨亮白的牙齒。宅在家這麼久終於等到放風，出門遇到好朋友和好同事，就用亮白又清爽的微笑和他打招呼吧！

▲Labo Labo「毛孔神水」小金蓋只在Costco，專櫃保養成分EGF注入，修復力大升級。

來到美妝保養品CP值超高的Costco，怎麼能不好好挖寶？日本No.1 醫美品牌 Labo Labo今夏也進駐Costco啦！Labo Labo是專櫃醫美Dr.Ci:Labo（城野醫生）旗下開架品牌，是城野醫生專為毛孔問題研發的系列。Dcard、PTT推爆的LABO LABO「毛孔神水」，小銀蓋、小紅蓋早就在日台藥妝店瘋搶，這次台灣Costco限定推出究極版「小金蓋」，添加專櫃醫美成分「EGF修復因子」與「瑞士奇蹟蘋果活萃」，除了緊緻、控油力以外，逆時修護力直接封頂！再搭配6 in 1毛孔緊膚水凝露，雙入組不用千元即可入手，專櫃品質開架價格CP太犯規！濕敷全臉也不心疼！

炎炎夏日長時間戴口罩悶熱難耐，粉刺、出油、毛孔粗大不用怕！快把手刀到Costco入手毛孔神水「獨家小金蓋」，無法飛日本也能跟櫻花妹神同步，用毛孔神水EGF升級版急救毛孔危機！

▲不想要一出門就毀掉好看的髮型？落健頭皮洗髮露讓你一整天清爽有型。

臉皮頭皮都是同一張皮，臉部保養要做好，頭皮保養更不能少！尤其夏天到了、天天豔陽高照，臉部出油頭皮也不能倖免，出門前才吹整好的髮型幾個小時就扁塌，真是令人不甘心。Costco獨家組包的落健頭皮洗髮露，零矽靈深層洗淨，帶走頭皮髒污油膩、強健髮根，配方溫和、降低對皮膚刺激，不堵塞毛囊更遠離落髮危機，把三千煩惱絲交給落健，一整天都清爽有型，Costco給你外面沒見過的3+1超值組合，不多拿兩組可是會後悔的。

盛夏時節，每到週末假日，想跟家人一起出遊，卻發現對戶外炎熱氣候的耐受度變低，於是紛紛轉進賣場、百貨公司，用餐、逛街、購物、打發時間一條龍，全家大小的需求一次滿足，知名美式賣場Costco每到假日就大排長龍，更重要的原因是「獨家商品」種類豐富，且時常會出現「超殺折扣」，要想聰明購物就要把握商品資訊，來一趟花的油錢、時間，可不能就這樣白白浪費，獨家規格商品趁還有貨快放進購物車，全家一起用更划算！