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酒精只噴手GG！他曝「推車、零錢」正確消毒法　嘆：80%人都用錯

 ▲▼防疫用酒精供不應求，17日起，宜蘭酒廠將日產4萬2千瓶75％酒精投入防疫。（圖／記者游芳男攝，下同）

 ▲酒精在疫情期間超熱賣！但許多人狂噴亂噴可能難發揮真正功效。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情爆發1個多月以來，口罩、酒精成為防疫必須用品，時常可見身邊的人拿著酒精東噴西噴，正確使用才能發揮最大功效。知識型YouTuber《77老大》指出，酒精亂噴根本無效，有80%的人都用錯了，並大方分享出門採買時「正確消毒手法」也藏有眉角，認知中的對手部狂噴的舉動，可能不太明智。

77老大在YouTube頻道中分享防疫知識，傳授大家前陣子瘋搶的酒精如何使用才能發揮最大功效，隨身攜帶一瓶「看到什麼都亂噴」真的有效嗎？他解釋，疫情期間許多民眾購買防疫用品如同蝗蟲過境，看到寫著「酒精」字樣通通掃回家，事實上30%酒精適合降溫，如小孩發燒；50%則能促進血液循環、預防褥瘡；75%酒精才適合對抗新冠病毒。

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別以為酒精%越高越好，77老大說，高濃度的95%酒精反而會瞬間凝固病毒的外殼，其內部仍具有活性、殺不死，「75%才是防疫最好選擇」。至於需要注意保存期限嗎？他解釋，酒精不像鮮奶，不用挑櫃子最深處的，純度高的酒精只要未開封、妥善保存，就不會有過期問題。

▲▼購物推車,手推車,賣場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲到賣場推推車，酒精別只噴自己的手部，握把也很重要。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

至於出門採買該如何使用酒精，77老大預設「超市推手推車採買」3種情境，第1是噴自己的手再推推車；第2則是直接噴溼推車握把；最後是稍微噴溼握把再擦拭。他建議使用第3種方式，且用量不要省、多噴一點，擦拭過後可完整消毒每個角落。

「買完東西，店員找回來的零錢要怎麼辦？」77老大問，是先將零錢放入口袋、包包裡再噴手消毒，或是直接用酒精噴零錢後再放入包包，接著再噴手消毒呢？他解答後者是最好的方法，先對著鈔票、零錢噴灑酒精，再將它們放入夾鏈袋密封，最後消毒自己的雙手，雖然這樣做很麻煩，「但錢拿來拿去真的是病毒依附的地方，要特別小心！」

酒精只噴手GG！他曝「推車、錢幣」正確消毒法　嘆：80%人都用錯。（圖／截自77老大YouTube）

▲77老大分享收到零錢後該如何正確消毒。（圖／截自《77老大》YouTube）

77老大也提醒，用酒精噴完手後也嚴禁立刻拿食物吃，可能會把有害成分如甲醇、甘油通通吃下肚。因此要記得，噴完手後至少等待1分鐘後再拿取食物；再來則是電子設備如電腦、手機、鍵盤、滑鼠等不要直接用酒精噴灑，容易壞掉，使用少量的酒精噴於紙巾上再輕輕擦拭即可。

也有網友好奇是否可直接購買含酒精的溼紙巾？77老大認為，濃度足夠的酒精才有效，「酒精只要含量低於50%殺菌量就不足」，加上開口重複開關酒精揮發更快，因此建議直接使用酒精效果最好。

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