稻草+分解腐化菌　台東縣環保局籲農民「翻耕掩埋取代露天燃燒」

▲▼ 台東縣環保局呼籲農民「翻耕掩埋取代露天燃燒」，圖為環保局稽查隨意燃燒稻草情形。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣一期稻作已陸續進入收割期，一、二期稻作間隔短暫，常有農民直接燃燒稻草，不但影響到周遭空氣品質，甚至時有影響交通行車安全視線情況產生，為減少農民非法露天燃燒稻草，台東縣環保局積極輔導農民就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草。

環保局表示，全縣朝向環境永續的施行理念，逐步走向循環經濟、零廢棄的時代，在執行廢棄物轉換為再生資源的方向時，稻草勿露天燃燒改以再利用方式處理即為第一步，露天燃燒產生的煙霧，常直接影響空氣品質、附近居民健康及交通安全，稍有不慎甚至引發火災，鼓勵鄉親可以採更友善環境的方式處理稻草。

環保局除加強宣導外，對於歷年曾露天燃燒稻草之重點區域加強稽巡查，並將透過無人機即時配合巡查作業，呼籲農民收耕季節勿以焚燒方式處理稻草、雜草或垃圾等，以免被檢舉造成空氣污染情事，將依「空氣污染防制法」規定，處新台幣1,200元以上10萬元以下罰鍰。民眾發現露天燃燒行為，可撥打環保局陳情專線0800-066-666或使用公害陳情APP，一同維護優良的環境品質。

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