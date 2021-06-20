進化版夜鷹早鳥獵污　屏東環保局蹲點查獲6業者違規排水

▲屏東縣環保局夜鷹早鳥獵污行動，查獲6業者偷排廢水 。（圖／屏東縣環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣環保局夜鷹早鳥獵污行動專案，改採巡查及埋伏並進執行，由水污科長伍展沛及稽查科長王奕軒帶隊稽查，近日3次蹲點稽查，共查獲6家畜牧業違規排水，獵污成果豐碩，環保局將對違規業者予以重罰。

▲▼採樣。

疫情嚴峻，環保局於今年6月起，採取有別於以往灑網式稽查，在鎖定可疑污染源後，先於日間進場查核，確認違規偷排的可能性後，再於夜間以蹲點埋伏方式查處，在近期鎖定竹田、萬丹、內埔、長治共6家疑似偷排放業者，透過3次進化版稽查行動，查獲率百分百，成果豐碩；其中查獲2家業者繞流排放廢水，將依水污染防治法規定，處6萬元以上2000萬元以下罰鍰，另查獲4家排放水質不佳之業者，俟水質檢驗後亦將依法裁處6000元以上60萬元以下罰鍰。

環保局長顏幸苑表示，環境污染查緝沒有假期，即使疫情嚴峻，該局人員也堅守崗位，絕不讓環境保護有空窗，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，對於惡意違規行為，絕對予以重罰，也籲請民眾若發現有污染環境行為，可提供相關事證撥打公害陳情專線0800-066666或7351928檢舉，共同打擊污染犯罪，維護縣內環境品質。

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