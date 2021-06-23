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黃偉哲與日本平戶市長視訊試吃推廣　開啟芒果美食外交新篇章

▲台南市長黃偉哲，與日本平戶市黑田成彥市長跨海視訊，黃偉哲品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，與日本平戶市黑田成彥市長跨海視訊，黃偉哲品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼台南鳳梨風靡日本許多城市後，台南芒果緊接著強勢登場，為了讓日本朋友更認識台南芒果的甜蜜滋味，黃偉哲市長，特別與因鄭成功結緣的日本平戶市黑田成彥市長跨海視訊，黃偉哲市長品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產，雙方都大讚台南芒果魅力無法擋。

黃偉哲表示，感謝日本平戶市很用心研發台南愛文芒果的點心，還飄洋過海寄過來分享，讓我們充分感受到平戶市想幫忙台南行銷的心意。此外也要感謝日本福岡辦事處陳忠正處長促成這場別出心裁的視訊，讓台南跟平戶在疫情以線上方式行銷彼此的特產美食，城市交流也能不畏疫情而持續深化。

黃偉哲進一步提到，台南的愛文芒果正值產季，現場也展示了農特產品，雖然疫情讓日本朋友無法前來台南品嘗，但仍可透過網路預購或在當地超市購買等方式享用香甜的芒果，也希望在黑田市長等日本友人的支持下，能讓更多人品嚐優質的台南芒果。

▲台南市長黃偉哲，與日本平戶市黑田成彥市長跨海視訊，黃偉哲品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黑田市長表示，鄭成功的出生地就在平戶市，也因此與台南一直持續交流的緣分。今天很高興透過視訊機會與黃市長交流，現今因疫情關係導致人員無法相互往來，藉由此次台南愛文芒果線上試吃，增進農產交流，也能夠對兩市的繁榮發展有所助益。

黃偉哲市長現場試吃黑田市長寄來的多款芒果蛋糕、可麗露等甜點，大讚美味無窮，並進一步表示台南市又叫全糖市，身為全糖市的市長非常喜歡甜食，吃了平戶市的愛文芒果糕點感覺回到故鄉一樣親切，見證了台南跟平戶彼此相融，友誼就像糖一樣甜。

▲台南市長黃偉哲，與日本平戶市黑田成彥市長跨海視訊，黃偉哲品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與日本平戶市長黑田成彥（後方影片左），大讚台南芒果魅力無法擋。

黑田市長則品嚐黃市長準備的芒果果乾、酥餅、洋芋片及果汁等農產，對台南愛文芒果加工品的多元留下深刻印象，並提到下個月將贈送中小學台南的愛文芒果，並藉此機會介紹台南與鄭成功之間的關係。

在視訊的最後，由陳處長宣讀兩市觀光美食宣言，雙方對於今後兩市在觀光美食等方面能有更多互動，寄予無限展望。

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