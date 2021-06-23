3級警戒延長至7月12日　黃偉哲：配合中央規定辦理

▲台南市長黃偉哲表示，3級警戒延長到7月12日，是否能「微解封」，台南市依中央規定辦理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心已宣布3級警戒延長至7月12日，外界關有關台南市是否宣布6月28日之後「微解封」，台南市長黃偉哲23日下午表示，對於3級警戒延長到7月12日，台南市會依中央規定辦理。

黃偉哲市長說，對於中央作這樣的宣布不是沒有道理的，像22日有70幾個確診，23日就升到變成104位，所以說這個確診數千萬不能掉以輕心，像有一些縣市已經多天0確診，突然間變成確診數也多了，所以要特別注意，因為隨時可能有新的狀況發生。

黃偉哲指出，我們知道3級警戒會影響到一些人的生計，他也提過，就有點像憋氣一樣，憋氣有時候沒有辦法憋很久，但如果不好好守住這個境內的話，或是守住我們社區的話，那就一直可能不斷地爆出新的確診者，那一直要把解封時間往後延，事實上大家都是輸家，所以還是希望說在現在的狀況，我們還是要遵照中央流行疫情指揮中心的規定，3級警戒我們就還是依照3級警戒的方式做。

黃偉哲說，如果說有什麼樣所謂「微解封」的方式或是「微放寬」的方式，我們還是要跟中央流行疫情指揮中心來討論是不是可以這麼做，有時候理論上可以，實際上就沒有開放，過去也提過了，像是大賣場1個人1坪的人流管制，室內可以，但室外卻是不可以，我們就覺得不了解，但是還是要尊重中央流行疫情指揮中心的規定辦理。

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