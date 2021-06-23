快訊／北農燒不停　北市：24日起持有「快篩陰性通行證」才能進場

▲北農群聚感染擴大，北市聯醫進駐幫攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

北農群聚感染案件至今累積54人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日清晨前往果菜批發市場視察後，提出「市場專案」6大強化防疫作為。對此，台北市副市長黃珊珊說，篩檢站可以同時做PCR與快篩，但現階段會先做快篩，陰性就發給證明，確保在24日可以進場作業，避免影響生計。

台北市副市長黃珊珊表示，北農的案子從禮拜天討論、禮拜一開始進展，目前快篩篩檢完畢人數3200人，11人陽性；全部有4千多人，要看今天結果才確定全部的狀況。

黃珊珊指出，目前只要快篩陰姓，從昨天到今天就開始打疫苗。對北農的專案，昨天有跟中央一起開會，有跟中央表示，原來設在萬大國小，「所有快篩站都是PCR跟快篩一起做，速度可能相對慢」。

黃珊珊指出，因中央規定24日要快篩陰性才能進場，所以選擇今天只做快篩，若陽性，會做PCR；陰性，會給證明，讓他們在今天深夜到明天凌晨可以順利入場，不會影響生計，後續也會陸續開始安排打疫苗。

黃珊珊強調，會密切監控北農同仁的狀況，中央要求快篩陰性證明才可以進場，但所有的快篩站都一樣，PCR、快篩會同步做。