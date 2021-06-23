198位大專校院生確診占最多　全教總籲納「大專教師」優先打疫苗

▲政府近日公布最新疫苗施打順序。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

政府近日公布疫苗優先施打順序，其中，第七類將考試工作人員、國小安親班教職員等納入施打對象。全國教師工會總聯合會指出，名單中獨漏大專教師，籲指揮中心應一併將大專教師納入疫苗施打的第七順序。

全教總指出，一旦學校正常復課，大專教師和高中以下教師都是同樣必須在密閉的教室中，面對數十位學生進行長時間的教學工作，其所承擔的風險責任都是相同的。

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全教總說，大專教師作為室內群聚的授課者，在講台前口沫橫飛的講述課程時，同樣可能成為風險高的傳染者，所以也應該列為疫苗優先施打對象，以免大專成為校園防疫的破口。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月22日，全國學生確診人數已累積至622例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累612例，包含198例大專校院生、98例高中生、98例國中生、152例國小生、66例幼兒園學生。

第七類疫苗接種對象包括：考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人和國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、含高鐵等國家關鍵設施必要工作人員、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

▲全國學生累積確診數量。（圖／教育部提供）



