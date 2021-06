澳洲鼠患肆虐！肥美墨瑞鱈釣上岸　張嘴驚見十幾隻鼠屍

▲釣客發現墨瑞鱈吞下10幾隻老鼠。(示意圖/翻攝自維基百科)

實習記者巫彥臻/綜合報導

澳洲東南部3月間爆發嚴重鼠患,如今向中西部蔓延,釣客亞倫(Aaron Graham)近日到新南威爾斯州麥覺理河(Macquarie River)垂釣,發現河中的墨瑞鱈(Murray Cod)異常肥美,打開魚嘴驚見被消化一半的鼠屍體。

根據《衛報》報導,亞倫表示,釣到的魚90%肚子裡都有老鼠,也曾見過多達十多隻老鼠從身長70到80公分的鱈魚嘴中吐出,讓人毛骨悚然,但這條河因為鼠患而有更多食物,他認為這不是件壞事。

據了解,墨瑞鱈是肉食性魚類,靠捕捉其他體型較小的魚類為食,包括鯉、河鱸和甲殼生物等,有時也會吃鴨子、青蛙、蛇,是世界上最大的淡水魚之一,原棲息於墨累到達令流域,但自英國殖民以來,數量因過度捕撈和環境破壞而急劇減少。

另外推特網友露西(Lucy Thackrayk)也到同個地方釣魚,他將魚嘴打開放入水中,就自動滑出許多消化到一半的老鼠屍體。該影片在推特上被網友瘋傳,並於下方紛紛留言:「噢...好噁心!」、「到底有什麼方法讓政府盡快遏止鼠患?」露西也擔心情況再惡化下去,會對生態造成嚴重影響。

據報導,農業協會會長也警告:「如果政府再拿不出像樣的措施,這災情恐怕會持續長達兩年,變成全國性災害。」

***DISGUSTING VIDEO** Murray Cod are being found with a large number of mice in their stomachs, like this fish in the NSW Gwydir River. There are fears about possible poison impacts on native fish with the mouse plague https://t.co/qDW0c0W0wu @KathSully @ABCRural #mouseplague pic.twitter.com/Z1CbAvsRkj