快訊／否認北農感染特別多！柯文哲：快篩3200人僅11陽　陽性率0.34％

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司群聚感染，台北市長柯文哲啟動「北農專案2.0」，在萬大國小設置快篩站，力拚北農工作人員於23日完成快篩，24日持有快篩陰性證明才能入場交易。台北市政府23日下午召開防疫記者會，柯文哲表示，快篩了3200人，僅11人陽性，換算成百分比僅0.34％，沒有感染特別高。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對北農成立快篩站後續作為、環南市場爆確診、禾馨診所回擊北市府等問題進行回應。

關於北農，柯文哲指出，其實從21、22、23日這3天來看，快篩了3200人，陽性11人，「不多，換成百分比來看，大約0.34％」，相較於在北市20家急救專責醫院都有1％上下，總體來講，在北農沒有所謂感染特別多，「因為篩了3000多個人，不過11個（陽性），0.34％比北市普遍來講還低。」

柯文哲提及，北農有個特色，就是2個市場每天出入人數上萬人，而且出入批發市場工作的人，很多不只在北市各行政區，甚至是首都生活圈、南部，都有人送貨上來。

其他人也看了這些新聞...

► 北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場 建議直接進行PCR

► 柯文哲同天赴北農「沒碰到陳時中」 指示打疫苗維持穩定

► 陳時中突襲北農建議全做PCR 柯文哲IG發文：我們不會自亂陣腳

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

