日民法規定「夫婦需同姓」遭申訴　最高法院認定不違憲！

▲日本民法與戶籍法規定，夫妻婚後必須同姓。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本民法規定，夫妻結婚後將會以其中一方的姓氏來稱呼兩人，且在遞交結婚申請書時需載明是要採取哪一方的姓氏。然而2018年有3對擁有事實婚姻的夫妻在辦理登記時，於申請書上表明婚後要「分別以各自的姓氏稱呼」，因此婚姻登記未能被受理，進而向家庭法院提出申訴，但遭到駁回。最高法院23日在特別抗告審判中認定，規定「夫妻別姓」的民法與戶籍法並不違反憲法主張的「法律之下平等」與「婚姻自由」，認定合憲。

根據《每日新聞》、《日本經濟新聞》報導，日本民法第750條規定「夫妻結婚後應以丈夫或是妻子的姓氏稱呼」，戶籍法第74條則規定婚姻申請書上應記載「稱呼夫妻的姓氏」，也就是所謂的夫妻同姓制度。然而東京就有3對擁有事實婚姻的夫妻2018年遞交婚姻申請書，並在婚姻申請書上註明要分別以夫妻各自的姓氏稱呼，卻被認為不符規定，因此不被受理。

3對夫妻分別向東京家事法院與東京家事法院立川分院主張，要求「夫妻同姓」的規定等同於將想要不同姓氏的夫妻排除於法律婚姻之外，違反憲法第14條的法律之下人人平等與第24條婚姻自由，但家事法院仍然認為夫妻同姓的規定合憲，因此駁回申訴，隨後也獲得東京高等法院支持。

因此一行人向最高法院提出特別抗告。但最高法院大法庭法官23日在這3件家事審判的特別抗告審中，認定要求夫妻同姓的民法與戶籍法合憲。

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