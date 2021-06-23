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「疫情+東奧」兩頭燒！東京都知事小池百合子過勞病倒　停工1週

▲▼小池百合子以6成得票率力壓眾對手，成功連任東京都知事。（圖／路透）

▲小池百合子驚傳病倒，宣布停工一週。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子22日晚間因過勞病倒，住進醫院，因此宣布將暫時休息一週。據悉，小池直到22日下午都還在工作，然而在會議上要發言時，卻突然沙啞，發不出聲音，隨後便因健康惡化被送進醫院。小池住院的這段時間相關職務將由副知事多羅尾光睦代理。

根據《讀賣新聞》報導，東京都22日晚間宣布，知事小池百合子因過度疲累，身體狀況惡化，被醫師判定需要足夠的靜養，因此本週將會暫停職務，小池本人目前也已經住進東京都的某醫院休養。事實上，小池百合子22日下午出席疫苗接種相關會議時，就曾在想要發言時突然沙啞，無法發出聲音。會議結束後，小池也被媒體捕捉到，呼吸不順、神情疲憊的樣子。

▲東京都知事小池百合子。（圖／路透社）

▲距離東奧開幕僅剩1個月，東京都知事小池百合子蠟燭兩頭燒。（圖／路透社）

據了解，小池百合子近日為了新冠肺炎疫情與東京奧運忙得焦頭爛額，甚至連週日都到都廳加班，身旁幕僚直言，「她是肉體上的疲勞加上精神上的疲勞。」

另一方面，在小池入院治療的這段時間，相關職務將交由副知事多羅尾光睦代理。

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