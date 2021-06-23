三級延長但「鬆綁商業活動專案」！陳時中鬆口：合理範圍內可考慮

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今正式宣佈三級警戒再延長，確定延長到7/12。全國維持一樣的警戒強度，但對各行各業衝擊大，指揮中心指揮官陳時中表示，不排除對於商業活動鬆綁做滾動式檢討，一定會在合理範圍內作考慮。

陳時中表示，大家對於疫情都有某一個程度的預測，指揮中心也是戒慎恐懼要一步步做好，在公布之前也知道延長三級警戒對於各行各業衝擊很大，不排除做一個滾動式檢討，若是鬆綁部分商業活動也一定會在合理範圍內，「就算有開放也不會開放太大」，會隨時因應疫情變化跟大家提出來的合理性跟需要做滾動式檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，「警戒事項都跟原來一樣，主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力！」

行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，但仍拍板延長三級警戒，有三大原因考量，包括：首先，7月剛好遇到暑假，若6月底開放，恐遭遇民眾恐報復性出遊，因再度群聚而產生染疫破口。其次，雙北市目前仍未達到解除警戒的標準，加上近期又爆發北農群聚，經討論後，全國警戒必須維持一致，否則傳染鏈將擴大。

▲▼全國三級警戒延長至7/12。（圖／指揮中心提供）



