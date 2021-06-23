立陶宛贈台2萬劑疫苗！義美回贈「1貨櫃小泡芙」

記者張乃文／綜合報導

立陶宛昨（22）日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣後，引發國人熱烈討論各種「報恩」方法。對此，義美決定將回贈一個20呎貨櫃，共1800箱、2.16萬盒的義美小泡芙給立陶宛。至於贈送小泡芙的原因，義美也揭露，其實是有位議員非常喜歡，最後總經理便決議送上小泡芙，表達感謝之意。

▲義美決定回贈小泡芙給立陶宛，表達感謝之意。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國不到300萬人口的立陶宛，昨仍宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計於9月底前運送。總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）說明，「我們希望做得更多，但我們盡力而為。」各界也紛紛表達感謝之意，網友們也在立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的貼文下方湧入大量留言道謝。

除此之外，台灣食品業義美也決定，將回贈一個貨櫃的小泡芙。義美透露，因為此次立陶宛贈送疫苗給台灣的提案議員，其中一位曾到訪義美食品工廠參觀，非常喜歡義美的小泡芙等各種產品，總經理高志明便計畫回贈小泡芙產品給立陶宛。

義美表示，將贈送立陶宛1個20呎貨櫃的小泡芙產品，包括牛奶、巧克力、布丁、草莓與黑可可等各種口味，共1800箱、2萬1600盒，貨櫃等相關出口等事宜仍在安排。