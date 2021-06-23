快訊／北農司機車禍昏迷爆確診！發燒1個月吞退燒藥躲快篩　

▲北農司機吞發燒藥退燒1個月，車禍昏迷確診。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市板橋區萬板大橋機車道19日發生一起車禍，一名林姓騎士返家過程，突然自撞水泥牆，倒地昏迷，警方獲報後，隨即將其送醫救治，而林男家屬同日晚間通知負責偵辦海山警分局交通分隊，林男經PCR採檢確診。對此，海山分局交通分隊及埔墘所駐地實施全面清消，另到場處理3名警員列自主健康管理7天，並於20日做快篩及PCR檢測，均為陰性。

據了解，54歲的林男是北農送貨司機，住在新北新莊，平時會前往萬華區的市場送貨，近期他已反覆發燒1個多月，但由於北農爆發群聚染疫事件，進出市場量額溫等措施嚴格執行後，他擔心生病工作會沒有收入，因此僅吃退燒藥解決，並未到醫院看病，或者進行快篩。

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林男19日騎車返家過程中，疑發燒身體不適，行經萬板大橋時不慎自撞昏迷，隨後被送往醫院救治，經採檢PCR後確診。家屬得知後，趕緊通知承辦車禍的員警，而海山分局獲報後，立刻安排交通分隊、埔墘所共3名員警，進行快篩、PCR採檢，同時駐地也進行大消毒，所幸3名員警篩檢結果均為陰性，目前列自主健康管理7天。至於林男足跡、疫調則仍待調查釐清。

此外，由於購買退燒藥需要過健保卡，警方現將調查「哪一家藥局不用過卡，即可購買退燒藥」，因此舉可能會違反《藥事法》。