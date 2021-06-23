紐西蘭航空宣布復飛台灣　8月重啟台北-奧克蘭直飛客運航班

▲紐西蘭航空順利恢復一周兩班的台灣貨運服務，6月13日貨機順利抵達桃園機場。（圖／紐西蘭航空提供）

記者賴文萱／台北報導

紐西蘭航空今日（23）日正式宣布，將於8月份重啟每月一班台北-奧克蘭直飛的客機營運。睽違一年多後，首班由奧克蘭出發的787-9夢想客機，將於8月4日帶著乘客一起抵達桃園機場。

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▲紐西蘭航空8月份重啟台北–奧克蘭直飛客運航班。（圖／紐西蘭航空提供）

作為促進貿易往來的重要橋樑，紐西蘭航空已於上周6月13日正式恢復台灣的貨運服務。每周三、日由奧克蘭出發的貨運航班，不僅帶來深受市場歡迎的乳製品、生鮮品，日前也帶著紐西蘭生產的醫療器材順利降落桃園機場，為台灣防疫加油打氣。

▲紐西蘭航空宣布8月起復航台灣客運市場。（圖／紐西蘭航空提供）

在貨運航班穩定營運後，紐西蘭航空隨即宣布8月起復航台灣客運市場的重要決定，未來每月一班的台北-奧克蘭客運航班，旨在促進雙方密切交流，並幫助到目前必須出行的旅客。即日起紐西蘭航空官方網站已開放機票預訂。

紐西蘭航空也將採取一系列嚴格防疫措施，執飛台北航線的波音787-9夢想客機配備醫療級空氣過濾系統，可有效降低病毒風險並定時進行徹底清潔、消毒。此外，76%的第一線人員已完成新冠肺炎疫苗接種，國際航班上機組人員亦會全程配戴口罩與手套，並提供乾洗手與口罩方便乘客使用。

▲紐西蘭航空宣布8月起復航台灣客運市場。（圖／紐西蘭航空提供）

不過，根據紐西蘭入境規定，除紐西蘭公民與永久居民可入境外，僅少數符合特殊條件人士可申請入境許可。入境旅客不論國籍，均統一於政府指定地點隔離至少14天，登機前線上註冊並取得住宿憑證，報到時出示予航空公司，否則將拒絕登機。

另外，紐西蘭政府規定入境紐西蘭旅客，除澳洲、南極及部分太平洋島國旅客，其餘地區出發之旅客均須提供航班表訂起飛時間前72小時內（包含例假日及國定假日）之COVID-19核酸檢測陰性英文報告。