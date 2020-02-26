紐西蘭航空「空中膠囊旅館」來了！經濟艙也能躺著飛　全新臥艙空間曝光

▲紐西蘭航空推出宛如空中精品膠囊旅館的Economy Skynest。（圖／紐西蘭航空提供）

記者賴文萱／台北報導

經濟艙也能擁有安靜的私人空間與全平躺的睡眠體驗嗎？紐西蘭航空今（26）日宣布，經過3年的研發與測試，推出Economy Skynest原型，有如空中精品膠囊旅館的空間，提供6個超過200公分的臥艙，真正實現旅客躺著飛的夢想。

為了讓乘客能有超乎想像的長途飛行體驗，紐西蘭航空蒐集超過200位消費者的意見回饋後，於奧克蘭Hangar 22 研發中心進行了長達三年的密集研究，開發出全新的Economy Skynest。

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宛如空中精品膠囊旅館的Economy Skynest設立於經濟艙中，提供6個超過200公分的臥艙，配備舒適的枕頭、床單與毛毯，同時每個臥艙皆設有隱私窗簾確保使用者的獨立空間感。此外，臥艙中的燈光設計為睡眠模式，可以幫助乘客更快進入睡眠，得到充分的休息。

▲Economy Skynest共有6個臥艙，配備舒適的枕頭、床單與毛毯，也有隱私窗簾。（圖／紐西蘭航空提供）

紐西蘭航空客戶體驗總經理Nikki Goodman表示，紐西蘭航空的重要合作夥伴也積極參與Economy Skynest的開發過程，該產品在最後的研發階段獲得顧客與機組人員一致的好評，相信這將帶來更舒適的長途飛行體驗。他說，未來經濟艙的乘客將能夠在擁有經濟艙座位的同時，進入Economy Skynest享受安靜私密的全平躺睡眠體驗。

全球有許多超長距離的航線是由紐西蘭航空執飛的，例如單程需要耗費17小時的奧克蘭─紐約航線。紐西蘭航空首席行銷及顧客體驗長Mike Tod介紹道：「我們在產品創新方面付出了巨大的努力，致力於讓所有艙等的乘客都能擁有超乎想像的體驗。長途飛行時，經濟艙旅客最大的痛點莫過於無法盡情舒展身心，而我們新推出的Economy Skynest就是最佳的解決方案。」

▲紐西蘭航空將視奧克蘭─紐約航線的營運表現，決定是否推出Economy Skynest。（圖／紐西蘭航空提供）

紐西蘭航空表示，這款改變航空市場遊戲規則的創新產品已提交專利與商標相關申請，後續將根據奧克蘭─紐約航線的營運表現，決定是否推出Economy Skynest，並進一步評估將其廣泛運用的可能性。